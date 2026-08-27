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孫子玩具與床放好多年…日75歲夫妻留房苦等 女兒一句話讓他們放手

聯合新聞網／ 綜合報導
一對年逾75歲夫妻多年來替女兒一家保留房間，隨著孫子女長大、返家次數減少，最終決定重新整理生活空間。圖／AI生成
一對年逾75歲夫妻多年來替女兒一家保留房間，隨著孫子女長大、返家次數減少，最終決定重新整理生活空間。圖／AI生成

日本一對年約75歲的夫妻，退休後住在4房獨棟住宅，房貸早已繳清，每月合計可領約24萬日圓（約新台幣5萬元）年金，另有約2000萬日圓（約新台幣420萬元）存款。多年來，他們始終替女兒一家保留一間房，床鋪、棉被、孫子玩具與繪本都不敢動，直到女兒一句話，才決定不再繼續空著。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，76歲俊夫（化名）與75歲和子（化名）的46歲獨生女奈緒（化名）婚後住在外地，返家車程約3小時。孫子女年幼時，一家人每年會回來3、4次，有時暑假甚至住上一周，因此夫妻倆一直把女兒過去的房間完整保留下來。

但隨著孫子女長大，返家次數愈來愈少，過年有時只住一晚，暑假甚至整年不回來。即使如此，和子仍固定洗床單、曬棉被、替房間通風，俊夫想要自己的閱讀室、和子也想重新做洋裁，卻始終認為那是「女兒一家回來住的房間」，遲遲沒有動。

直到某年夏天，和子照例詢問女兒何時返家，奈緒卻表示今年恐怕回不去，就算過年回家也只會住一晚，還勸母親：「不用特地把房間空著，那是你們的家，就照你們方便的方式用吧。」掛掉電話後，和子望著房內孫子的舊書桌、多年沒翻過的繪本，以及只有家人返家才會使用的床鋪，才發現自己多年來守著的，幾乎都是「也許哪天他們回來會用」的東西。夫妻倆這才決定整理房間，換上俊夫的書櫃、書桌，以及和子的洋裁工作台。

幾個月後，女兒一家再次返家，孫子女改睡和室，一家人相處並沒有因此改變。報導指出，孩子成家、孫子女長大後，返家頻率本來就可能改變，與其長期為一年只有幾天的團聚保留空間，不如重新思考，家是否更該配合真正每天住在裡面的人。

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