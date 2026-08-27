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搭機別惹毛空服員！機艙秘密暗號「Philip」曝光 內行揭背後真實涵義

聯合新聞網／ 綜合報導
不少旅客或許曾看過空服人員在忙碌的機艙中親切微笑、專業應對各種需求，但你可能不知道，當遇到極度不講理或傲慢的乘客時，空服員之間其實有一套機密的暗號。 情境示意圖／Ingimage
不少旅客或許曾看過空服人員在忙碌的機艙中親切微笑、專業應對各種需求，但你可能不知道，當遇到極度不講理或傲慢的乘客時，空服員之間其實有一套機密的暗號。 情境示意圖／Ingimage

搭乘長途航班時，不少旅客或許曾看過空服人員在忙碌的機艙中親切微笑、專業應對各種需求，但你可能不知道，當遇到極度不講理或傲慢的乘客時，空服員之間其實有一套機密的「社群暗號」。近年來，除了網路流行的「Karen」用來指稱無理取鬧的女性外，航空業內部長期流傳著一個看似普通的男性名字：Philip。

根據外媒「Travel + Leisure」報導，「Philip」這個名稱並非指稱特定乘客，而是源自航空業機組人員之間的專用縮寫「P.I.L.P.」，其全名意為「想給他一拳的乘客（Passenger I'd Like to Punch）」。雖然空服員以無比的耐心與極佳的衝突化解能力著稱，但面對航班延誤、取消或失控旅客帶來的巨大壓力，這類幽默的內部暗號便成了高壓職場中宣洩情緒的防波堤。

究竟什麼樣的行為會讓旅客在一瞬間被貼上「Philip」的標籤？一名美國航空資深空服員透露，機艙內最令人頭痛的莫過於過度自大、態度傲慢以及對機組人員缺乏基本尊重的行為。特別是在高空封閉環境中，部分乘客因過量飲酒而導致醉酒失控，這往往是直接觸犯底線並被列入黑名單的最快途徑。

醉酒失控不僅可能引發飛安疑慮，更可能直接在班機降落後被警察帶走，甚至面臨終身禁飛的嚴厲處分。空服員強調，這類暗號絕非鼓勵任何形式的暴力或衝突，而是資深人員與新手之間一種幽默紓壓的口頭調劑，旨在高壓環境下提升團隊士氣並緩解緊張氣氛。

然而，隨著時代演變與網路資訊普及，這個行之有年的業界暗號也逐漸出現變化。阿拉斯加航空的空服員則指出，「Philip」這種暗號較常流行於資深空服員或老牌航空公司之間，在現今的航空實務中已相對少見。除了世代用語的交替外，最主要的考量是安全與隱私問題，機組人員擔心乘客在走道或備餐區偶然聽到這些詞彙並理解其真實含意，進而引發不必要的機上爭執與客訴。

儘管如此，航空從業人員一致認同，在面對長時間飛行、時差疲憊與各種突發狀況時，適度的黑色幽默與暗號交流，確實是維持心理健康與抗衡職業倦怠不可或缺的生存工具。而乘客想要在高空中獲得優質服務，並避免成為機組人員口中的「Philip」，其實做法非常簡單。

「你希望別人怎麼對待你，你就怎麼對待別人。」資深空服員建議，旅客只需保持基本禮貌、遵守飛安指示，並對忙碌的機組人員展現同理心即可。機組人員的核心職責是確保每位乘客的舒適與飛行安全，而非處理無理的個人情緒。在狹小的機艙裡，一句簡單的「謝謝」、遵守安全帶指示以及對鄰座與後勤人員的體諒，不僅能讓自己的旅程更加順暢愉快，也能讓辛苦的機組人員感受到溫暖與尊重。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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