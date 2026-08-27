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Discord被控未充分保護兒童 巴西政府求償近億美元
巴西政府今天表示，已對社群平台Discord提起訴訟，要求賠償近1億美元，指控這家平台未能保護兒童免於接觸有害內容，並要求此平台採取更嚴格的防護措施。
本月稍早，巴西國家資料保護局（ANPD）已下令Discord暫停直播服務，起因是一名13歲少女在直播期間被教唆自殺身亡。
政府聲明指出，在與Discord協商無果而提起訴訟，Discord的相關措施被認定為「不足以消除已確認的風險」。
聲明表示：「本案訴訟目的在強制Discord平台應對數位環境中的兒童、青少年及婦女採取有效保護措施。」
同時，也要求法院判令公司支付約9700萬美元，作為集體道德損害賠償金。
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