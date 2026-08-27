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跨境煙霾籠罩馬來西亞 氣喘病例增幅達259%

中央社／ 記者黃自強吉隆坡27日專電

馬來西亞近來受來自印尼加里曼丹和蘇門答臘的跨境煙霾影響，馬來半島西海岸與東馬砂拉越多地籠罩在煙霾中，衛生部監測數據顯示，氣喘病例增幅達259%。截至今天上午11時，全國僅5個地區空氣品質處於「良好」狀態。

根據馬來西亞環境局（DOE）空氣污染指數管理系統（APIMS），空污指數（API）0至50為藍色「良好」等級、51至100為綠色「中等」等級、101至200為黃色「不健康」等級、201至300為橙色「非常不健康」等級，300以上則為紅色「危險」。

大馬共設68個空氣品質監測站，其中僅5個地區空氣品質處於「良好」狀態，另有5個地區達「不健康」等級，其餘地區均為「中等」。

隨著大馬受煙霾影響，與空氣品質不佳相關的疾病病例也呈增加趨勢。根據衛生部第32到第33流行病學週（ME32到ME33）監測數據，上呼吸道感染病例從1637例增至3674例，增幅達124%；氣喘病例從61例增至219例，增幅達259%。

煙霾也改變吉隆坡街頭景象。搭乘公共交通工具通勤的上班族與市區行人，不少人戴上口罩，原本清晰可見的市區天際線蒙上一層灰白煙霾，遠處高樓輪廓若隱若現，部分地區能見度也受到影響。

煙霾持續之際，大馬即將迎來8月31日國慶日。首相安華（Anwar Ibrahim）昨天表示，政府正為國慶日及9月16日的馬來西亞日籌備慶祝活動，並祈願煙霾情況受到控制，讓相關慶典順利舉行。

面對煙霾造成空氣品質惡化，通訊部長法米（Fahmi Fadzil）也指出，政府將評估是否調整國慶日慶典規模或場地，並會考量參與慶典的1500名中學生健康情形。

馬來西亞 氣喘 印尼 空氣品質

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