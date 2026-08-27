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權力濫用倫理倒退 教廷寄望青年力量

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
教宗良十四世近日強調，唯有透過真誠對話與重拾倫理道德，才能化解衝突。中央社
教宗良十四世近日強調，唯有透過真誠對話與重拾倫理道德，才能化解衝突。中央社

教宗良十四世近日在一場大型聚會中發出警告，指出當前全球面臨權力濫用與倫理倒退的嚴重威脅，並強調唯有透過真誠對話與重拾倫理道德，才能化解衝突。教廷呼籲，各界應重視青年信徒的積極力量，作為推動社會變革與世界和平的重要希望。

權力過度侵蝕自由

美聯社》報導，教宗良十四世在接見聖馬利諾代表團時公開指出，現代政治體系若過度追求權力與經濟利益，將會嚴重侵蝕個人自由與人性尊嚴。教宗特別針對墮胎與道德規範等議題發表看法，認為當代立法趨勢若脫離了客觀的倫理標準，恐讓社會陷入道德風險中。

對此，國際社會在面對權力集中的現象時，更需要以社會倫理作為政治決策的核心依據。專家評估，教廷此番發言不僅反映出天主教傳統對生命倫理的堅持，也警示了世俗化政策可能帶來的價值觀混亂與法律真空風險。

青年信徒注入希望

洛杉磯時報》報導，教宗良十四世進一步強調對話在化解國際衝突中的不可或缺性，並將當代青年天主教徒視為和平與希望的具體象徵。面對當前全球地緣政治緊張與社會分歧加劇，教宗呼籲青年主動跨越陣營藩籬，以建設性對話替代立場對立。

儘管許多國家正經歷政治衝突與意識形態撕裂，但教廷寄望青年世代能發揮社會關懷與信仰溝通的力量。因此，透過促進不同立場間的理性溝通，國際社會將更有機會在動盪的局勢中尋求共識，確保人類社會的長遠福祉與和諧。

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倫理 權力 教廷 委內瑞拉 強震 教宗 良十四世

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