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豐田、NTT都在用！交友軟體成日企福利 背後目的很務實

聯合新聞網／ 綜合報導
日本企業正掀起一股將「交友軟體」納入員工福利的創新風潮。 圖／Pakutaso
日本企業正掀起一股將「交友軟體」納入員工福利的創新風潮。 圖／Pakutaso

日媒ITmedia」報導，日本企業正掀起一股將「交友軟體」納入員工福利的創新風潮。由新創公司開發的企業專用交友軟體「Aill goen」，目前已吸引包含豐田汽車、NTT集團、東急電鐵及Resona集團等超過1,600家大型企業使用。以往認為是個人隱私的戀愛與婚活，現在成為日本大企業主動出資支持的福利。

這款軟體與一般大眾交友平台不同，採用嚴格的跨企業實名制，且絕不媒合同公司員工。其關鍵在「價值觀精準配對」，使用者須設定轉調意願、遠距或出勤型態、未來職涯規劃，以及家事與育兒的分擔比例。系統由AI每日推薦一名在生活步調與工作觀上高度互補的對象，AI更會在互動中化身「共同好友」適時提供約會建議，大幅降低社交與溝通門檻。

企業之所以願意自掏腰包協助員工談戀愛，主要原因在「降低人才流失」。近年企業雖積極推動彈性工時，但若員工伴侶缺乏家庭分工共識，往往導致優秀人才因婚後家庭照護失衡而被迫離職。透過協助單身同仁找到認同「雙薪、共同育兒」的合適伴侶，企業能從源頭預防因成家而引發的離職潮，有效保護珍貴的人才資本並節省重新招募與培訓的成本。

這項創新福利也成為企業在少子化環境下招募新血的利器。向求職者介紹這項交友福利，能有效緩解年輕世代對於「婚後能否兼顧職涯」的焦慮。從傳統的津貼補助到協助員工尋找人生伴侶，日本企業正藉由協助員工尋找幸福，開創人才留任與職場永續的全新可能。

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