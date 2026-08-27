草間彌生過世前未放下畫筆 97歲人生貫徹「以愛拯救世界」

日本前衛藝術家草間彌生14日在東京一間醫院逝世，享耆壽97歲。她一生飽受幻覺與心理疾病困擾，也將眼前幻象化為創作靈感，以鋪天蓋地的繽紛圓點、南瓜雕塑與「無限鏡屋」享譽國際，被譽為「圓點女王」，一頭鮮紅色齊耳假髮更成為個人標誌。她在精神科醫院生活近半世紀，卻始終沒有停止創作，最終從藝術界的局外人躍升全球巨星。

2026-08-27 11:13