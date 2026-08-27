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草間彌生過世前未放下畫筆 97歲人生貫徹「以愛拯救世界」
日本前衛藝術家草間彌生14日因多重器官衰竭過世，享耆壽97歲。草間彌生美術館也在官網發布訃告，內容指出，草間彌生直到逝世前都沒有放下畫筆，97歲人生貫徹「以愛拯救世界」信念。
草間彌生美術館在置頂公告，宣布草間彌生已於2026年8月14日在東京都內的醫院安眠長逝。草間彌生將一切奉獻給以美術為中心，以及在表演、小說、詩等多方面作為前衛藝術家的國際性活動，直到逝世前都沒有放下畫筆，97歲人生貫徹「以愛拯救世界」信念。我們將繼承藝術家的遺志，希望透過藝術，將希望與面向未來的力量傳遞給全世界的人們。「クサマズ・ポップ」展覽照常舉辦至8月30日。
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