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影／日本北陸破紀錄豪雨！當地多處淹水 18萬人進入最高安全警戒

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張日本時事通信社27日發布的即時畫面顯示，石川縣羽咋市遭遇豪雨，飯山川水位暴漲，附近民宅淹水。法新社／羽咋市地域整備課／時事通信
這張日本時事通信社27日發布的即時畫面顯示，石川縣羽咋市遭遇豪雨，飯山川水位暴漲，附近民宅淹水。法新社／羽咋市地域整備課／時事通信

日本氣象廳27日對中部石川縣和富山縣部分地區發布最高等級的「Level 5大雨特別警報」。總務省消防廳表示，截至上午8時45分，約18萬人已進入最高等級的「緊急安全確保」範圍，當局要求居民立即採取保護生命安全的行動。X上也已出現淹水的畫面。

每日新聞與共同社報導，「Level 5大雨特別警報」代表災害很可能已經發生或迫在眉睫，發布對象為石川縣羽咋市、志賀町、寶達志水町與中能登町，以及富山縣冰見市。當地已有道路淹水，小矢部川氾濫的可能性也很高。兩縣已於27日凌晨設置災害對策本部，另有10個市町共17萬3638人接獲避難指示。

富山當地媒體指出，以北陸地區為中心的雨雲從凌晨起迅速發展，氣象廳分別於上午2時58分和6時8分，對富山縣西部發布「線狀降水帶發生資訊」。冰見市觀測到每小時84公厘雨量，創下8月觀測史上最高紀錄。截至上午8時30分，12小時累積雨量也達304.5公厘，同樣創下觀測史上最高紀錄。

根據報導，冰見市低窪地區已淹水，青川、宇波川、上庄川均已氾濫，各地也傳出道路淹水及封路，市內約1600戶停電。

日本氣象廳預測，截至28日上午6時的24小時內，日本海沿岸北陸地區降雨量最多可達180公厘，關東甲信和東海地區最多可達150公厘。東京西北方的新潟縣也遭遇大雨，當局已對糸魚川市發布Level 4土石災害警報，提醒警戒區域居民提防土石災害並前往安全地點避難。

日本氣象協會指出，石川縣和富山縣正遭逢破紀錄大雨，其中石川縣加賀地區受線狀降水帶影響，同一地點持續降下非常猛烈的雨勢。北陸周邊直到傍晚仍將間歇出現非常猛烈的降雨，局部地區甚至可能出現猛烈雨勢。當局呼籲嚴加戒備土石災害，並對低窪地區淹水、河川水位上升及氾濫保持最高程度警戒。

豪雨 淹水 日本

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