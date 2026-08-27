共同社：日本前衛藝術大師草間彌生逝世 享耆壽97歲

共同社27日報導，以色彩繽紛的圓點與網狀圖案作品享譽全球，也以南瓜造型裝置聞名的日本前衛藝術家草間彌生，已於14日因多重器官衰竭在東京都一家醫院去世，享耆壽97歲。

從長野少女到紐約前衛先鋒

草間彌生1929年出生於長野縣松本市，自幼便展現創作天賦。草間出身於一個富裕但關係緊張的家庭，父親入贅妻家後長年在外遊蕩、流連風月場所，母親則常要她跟監、蒐證，讓她自幼便在父母失和的紛亂氛圍中成長。10歲那年，她被診斷出精神方面的疾病，自此開始出現視野被無數圓點與網狀圖案覆蓋的幻覺——這段深植於內心的獨特感知，日後成為她創作生涯中最核心、也最具辨識度的藝術語彙。

1958年，28歲的草間彌生帶著母親資助的旅費隻身赴美，立志要在紐約闖出一片天。身為亞洲女性藝術家，她在當時由男性主導的紐約藝壇，起步並不容易，但憑藉獨樹一格的創作語彙，她的作品逐漸從平面繪畫延伸至雕塑、裝置與行為藝術，並與安迪沃荷等同時代前衛藝術家往來密切，逐步確立自己在國際藝壇的地位，成為少數真正躋身西方當代藝術核心圈的亞洲女性創作者之一。一直到1973年，草間彌生返回日本。

打造「無限」宇宙 南瓜成經典符號

草間彌生最為人稱道的代表作之一，是運用鏡面、燈光與重複排列物件所構築的「無限鏡屋」系列。除了鏡屋，黃底黑點的巨大南瓜雕塑也是草間彌生最廣為人知、深植大眾記憶的視覺符號。

南瓜意象的起點，其實來自她童年時與經營農場的祖父相處的溫暖記憶——她曾提及，幼時在農場初次見到形似人頭的南瓜，便對其樸拙外形與親切感深深著迷，這份情感陪伴她一生，也讓她持續以南瓜為題創作至今。

草間彌生前衛大膽的創作風格，也曾為她招來爭議與紛擾。1960年代旅居紐約期間，她積極投入當時興起的人體藝術創作，曾在紐約現代藝術博物館外未經授權策畫一場裸體行為藝術演出，消息傳回日本後一度引發軒然大波，甚至讓母校一度將她的名字自校友名冊中除名。她也曾多次遭遇作品構想被他人挪用的爭議，但她始終未曾停下創作腳步。