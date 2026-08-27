別以為挑掉就沒事！生魚片見小白點千萬別吃 日官方警告：務必煮熟

根據日媒HUFFPOST報導，民眾在享用真鯛、鱸魚或鰆魚等生魚片時，若發現魚肉表面帶有1至3毫米的「小白點」，千萬別生吃！靜岡市公所在官方X發出警告表示，這極可能是寄生蟲形成的囊胞，內部包著大量微小孢子，一旦誤食下肚，便可能引發劇烈的急性嘔吐與腹瀉。

靜岡市指出，從2016年開始，當地曾發生多起因生食鱸魚握壽司、義式生魚片及鰆魚生魚片而發生集體中毒的案例。值得注意的是，過去有業者在料理時雖特意將白點挑除，顧客食用後卻依然發病。專家解釋，即使切除肉眼可見的囊胞，周圍魚肉恐早已遭孢子污染。因此，只要發現魚肉帶有白點就應全面避免生食，改以「徹底加熱」或「低溫冷凍」處理。

此篇報導也引起日本網友討論，民眾紛紛表示雖熱愛生鮮但寄生蟲確實可怕，野釣漁獲更需謹慎。一名有45年釣齡的資深釣客更現身說法，透露在神奈川釣起80公分以上的巨型鱸魚時，出現囊胞的機率極高，現在釣到多直接放生。他坦言雖然理論上煮熟後可以食用，但親眼看過白點後也完全不敢下嚥。

專家呼籲，民眾享用或處理魚類生食時，不能有「把白點挑掉就能生吃」的僥倖心態。現在各大超市販售的鮮魚類商品都有瞬間冷凍的技術，風險應該較小。但看到魚肉有異常斑點時，還是要提高警覺。