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價值800萬元！澳洲40萬隻生蠔遭竊 警方介入調查

香港01／ 撰文：官祿倡
澳洲40萬隻生蠔遭竊，警方調查中。示意圖／ingimage
澳洲40萬隻生蠔遭竊，警方調查中。示意圖／ingimage

澳洲新南威爾斯州（NSW）警方8月26日表示，正在調查一宗生蠔失竊案，稱案件涉及約40萬隻幼蠔，價值約35萬澳元（約新台幣800萬元）。事主稱養殖這些生蠔時間成本極高，自己已無足夠時間儲備存貨，認為影響重大。

澳洲廣播公司（ABC）引述被盜生蠔養殖場場主Ryan Freeman指出，自己周二上午來到養殖有生蠔的河流查看狀況，好為聖誕節售賣活動做準備時，才發現自己的生蠔不翼而飛，強調連同被盜的設備，自己一共損失40萬澳元（約新台幣913萬元）。

Ryan Freeman補充，竊賊令自己損失三分一的生蠔存量，這些幼蠔一共能放入320個專用水產養殖袋，自己原定將被盜生蠔的80%留在聖誕節期間出售，指自己在聖誕節期間「大概能賣出35,000到40,000打生蠔」，還稱「竊賊應該就在附近，他們能在今年聖誕節把這些東西賣掉」，他還指出養殖一顆生蠔需時3至4年，現無足夠時間儲備貨物。

警方在公告指出，盜竊發生於「今年較早」，但當地警員直到周二才接到失竊報案，並呼籲公眾提供相關資訊。

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文章授權轉載自《香港01》

澳洲 竊盜

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