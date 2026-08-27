770年客棧宛如活博物館 瑞士推動歷史旅店成文化遺產

瑞士位於阿爾卑斯山南北交通要道，自古是歐洲往來重要通道，山區至今仍留存具歷史意義的客棧。瑞士歷史旅店基金會整合建築保存、檔案與研究等專業，推動歷史旅店成為文化遺產，讓旅店不僅呈現瑞士歷史脈絡，也保留曾見證多起重要事件的場域。

瑞士歷史旅店基金會由逾50家具歷史意義的旅店組成，致力古老旅店的保存、歷史研究與永續發展，並整合建築遺產、檔案、研究與實務等專業，推動歷史旅店成為瑞士文化遺產的一部分。

旅客入住期間，除了能欣賞歷史建築與裝飾，也能使用古董家具。在現代瑞士，歷史仍是「活的」。

記者走訪瑞士東南部、鄰近義大利邊境的歷史客棧Hotel Chasa Chalavaina。這座旅店已有約770年歷史，最著名的故事與1499年的戰爭有關。根據紀載，當時格勞賓登軍事指揮官馮塔納（Benedikt Fontana）站在旅店外廊，向約6000名年輕士兵講話，鼓舞士氣。隔日，他們在鄰近的卡爾文（Calven）與約兩倍兵力的哈布斯堡軍隊交戰並取得勝利。

這場戰役是1499年施瓦本戰爭的重要一役，對瑞士邦聯自主地位的確立具有重要意義。旅店後來以當地羅曼語（瑞士國語之一）對「卡爾文」的稱呼「Chalavaina」命名，成為今日的 Hotel ChasaChalavaina。保存古蹟的同時也保存當地語言。

如今，旅店設有18間客房與餐廳，被煙灰熏黑的歷史廚房和大花園皆是重要特色。館內保存許多歷史家具與文物，彷彿一座仍在營運的活博物館。

客棧經理柯絲塔（Isolde Christandl）介紹，有一張古床甚至可追溯至16世紀，是瑞士最古老的床之一。由於當時人的身材較為嬌小，旅店後來將床身加長，以符合現代人的身高需求。館內許多家具，則是上一任主人斐石（Jon Baptista Fasser）多年從各地收藏而來。

她進一步說明，目前旅店正募款整修浴室，工程將融入當地天然建材與在地元素，並聘請當地工匠參與施工。古蹟新修也與在地生活緊密結合。

歷史建築的修復需要長期且龐大的資金，單靠旅店營運難以負擔。因此，瑞士歷史旅店基金仍須持續募款，尋找認同歷史價值的長期贊助者，以延續珍貴的文化遺產。