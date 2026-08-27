豪斯登堡新亮點 重現「今際之國的闖關者」刺激感

日本長崎縣佐世保市的度假設施豪斯登堡，以日劇「今際之國的闖關者」為主題的新設施今天開放，遊客能體驗劇中人物參加生存遊戲的驚險刺激。

共同社中文網報導，真人電視劇「今際之國的闖關者」改編自漫畫。而劇中的「項圈炸彈」將成為新設施的元素之一：遊客能配戴同款「項圈炸彈」並根據設施內的卡片和影像等線索，尋找拆除項圈的方法。

若不能在限制時間內通關，項圈將會有電流通過。

相關業務負責人表示：「希望大家能感受期限逼近的緊張刺激。」

豪斯登堡為了吸引不同年齡層的客群，去年先後推出以荷蘭知名角色米飛兔為主題的新園區，以及人氣動畫「新世紀福音戰士」為主題的室內遊樂設施。