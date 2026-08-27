快訊

南台豪雨成災…審計部：全台下水道規畫 6成逾10年未檢討

遭控害青少年成癮⋯Meta賠逾5000億、強化年齡監管機制

台東國家級警報響 清晨5時47分東南部海域規模5.2地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

豪斯登堡新亮點 重現「今際之國的闖關者」刺激感

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本長崎縣佐世保市的度假設施豪斯登堡，以日劇「今際之國的闖關者」為主題的新設施今天開放，遊客能體驗劇中人物參加生存遊戲的驚險刺激。

共同社中文網報導，真人電視劇「今際之國的闖關者」改編自漫畫。而劇中的「項圈炸彈」將成為新設施的元素之一：遊客能配戴同款「項圈炸彈」並根據設施內的卡片和影像等線索，尋找拆除項圈的方法。

若不能在限制時間內通關，項圈將會有電流通過。

相關業務負責人表示：「希望大家能感受期限逼近的緊張刺激。」

豪斯登堡為了吸引不同年齡層的客群，去年先後推出以荷蘭知名角色米飛兔為主題的新園區，以及人氣動畫「新世紀福音戰士」為主題的室內遊樂設施。

長崎 炸彈 日本

延伸閱讀

2026徐行縱谷啟動 八通關挑戰、玉里大富翁自行車闖關活動開跑

免門票還送牙膏、冰棒！「白人牙膏觀光工廠」為何成為嘉義超人氣景點？

文化外交大使「a-We」回台灣 主題特展9月登場

永續也能很好玩!「Zero to Hero臺北淨零行動」特展 市民變身城市英雄　一起為臺北淨零

相關新聞

尼泊爾嚴重土石流暫無台人遇難 印度人員待命救援

尼泊爾發生嚴重土石流及洪災，已知有至少95人喪命、近400人失蹤。根據兼轄尼泊爾的駐印度代表處瞭解，目前並未傳出有台灣人...

匈牙利作家納達斯逝世 曾是諾貝爾文學獎熱門人選

匈牙利作家納達斯的公關向法新社證實，他於今天離開人世，享壽83歲。納達斯作品以從恢宏且超現實的視角深刻省思20世紀歐洲歷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。