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藝術家高兟遭中國定罪判刑3年 美國表達嚴重關切

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國今天就中國將藝術家高兟定罪一事表達「嚴重關切」。高兟最著名的作品之一是毛澤東銅像「懺悔」，該作品描繪毛澤東跪地懺悔的樣貌。

法新社報導，華府這番公開指責，距離中國國家主席習近平預計對美國進行備受矚目的國是訪問，並受美國總統川普（Donald Trump）接待，只剩下不到一個月。

美國國務院一名發言人表示：「我們對高兟案表達嚴重關切。我們注意到，他被定罪所依據的法律，是在其遭指控的行為發生多年後才制定的。」

發言人還說，美國駐北京大使館以及「其他幾個外交使團」的外交官曾試圖旁聽高兟25日的宣判，但遭法院方面拒絕進入。

他表示：「美國持續支持表達自由權，包括透過藝術行使這項權利。」

70歲的高兟與其弟弟高強合稱高氏兄弟，山東人，是先鋒藝術家。

高兟2022年移居美國，2024年8月攜家人回國探親期間，警方在他位於北京郊外的工作室將其帶走，妻子和7歲兒子被禁止離境。

25日上午，高兟被河北省三河市法院以「侵害英雄烈士名譽」罪判刑3年。

今年3月底，高兟案開始不公開的庭審。據其妻子表述，高兟拒不認罪。考慮到他已被羈押2年，理論上他將於明年獲釋。高兟決定提起上訴。

藝術家 美國 國務院

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