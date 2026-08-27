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匈牙利作家納達斯逝世 曾是諾貝爾文學獎熱門人選

中央社／ 布達佩斯26日綜合外電報導
下排右一為遭證實離世的匈牙利作家納達斯。圖為2021年當屆諾貝爾文學獎熱門作家。法新社
下排右一為遭證實離世的匈牙利作家納達斯。圖為2021年當屆諾貝爾文學獎熱門作家。法新社

匈牙利作家納達斯的公關向法新社證實，他於今天離開人世，享壽83歲。納達斯作品以從恢宏且超現實的視角深刻省思20世紀歐洲歷史的黑暗篇章著稱。

法新社報導，公關奧羅茨（Anett Orosz）表示：「納達斯（Peter Nadas）已經辭世。」納達斯的臉書專頁貼文指出，這位作家今天凌晨在匈牙利西部貢博什塞格（Gombosszeg）的家中過世。

這位低調、尖刻批判共產黨政權的作家曾經數度被看好有望問鼎諾貝爾文學獎。他最廣為人知的代表作莫過於2005年出版、長達1200頁的鉅著「平行故事」（Parallel Stories）。

該書耗時18年完成，人物眾多、情節複雜，以過去一世紀匈牙利歷史事件作為背景。納達斯談到這本書時曾說：「我筆盡於此，再難淬鍊。」

納達斯1942年出生於布達佩斯一個猶太家庭，挺過二戰末期的血腥圍城。

他於1960年代在一本女性雜誌擔任攝影師，以此展開職業生涯，之後成為記者，最後專心投入寫作，並於1967年出版小說「聖經」（The Bible）。

1970年代，他又出版幾部小說、短篇故事和3齣劇作，皆批判當時共產政權。

納達斯於2003年獲頒卡夫卡獎（Franz KafkaPrize），3年後當選柏林藝術學院（Academy of Arts inBerlin）院士。

已故美國作家蘇珊．桑塔格（Susan Sontag）是最早且推崇納達斯最力人士之一。她曾評價其著作「回憶之書」（A Book of Memories）是「我們這個時代最偉大的小說，也是本世紀的重要經典之一」。

這部耗時逾十年創作的小說於1986年出版，其細膩入微筆觸和流暢文采常被拿來和法國文學大師普魯斯特（Marcel Proust）的作品相提並論。

匈牙利納達斯研究專家巴桑伊（Sandor Bazsanyi）說：「要讀懂他最著名的兩部書，需要一種現今漸趨式微的生活方式：坐下來、躺在書旁，很長時間沉浸其中。」

匈牙利 諾貝爾 作家

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