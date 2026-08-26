馬尼拉王城區公衛設施整修啟用 台菲扶輪攜手改善環境

馬尼拉觀光景點西班牙王城區（Intramuros）一處公共衛生設施完成整修並於今天啟用，相關工程由台菲兩地扶輪社共同參與，多家台資企業響應捐助，共同改善歷史文化景點的衛生環境。

這座公共衛生設施位於王城區歷任菲律賓總統雕像廣場旁的健康中心。

整修計畫由馬尼拉Pugad Lawin扶輪社、台北大屯山扶輪社與王城區行政處合作推動（IntramurosAdministration），菲律賓台資企業和成、德欣（TSP）及Koten捐款贊助，今年5月完成現場勘察後動工。

王城區行政處首長巴迪亞（Joan Padilla）感謝合作夥伴讓王城區變得更好，公共衛生設施完成，除將供王城區工作人員使用之外，也將服務觀光客及區內居民。

Pugad Lawin扶輪社代表卡里諾（Joselito Cariño）表示，因應氣候變遷，具空調等舒適設施的公共衛生設施已逐漸成為新標準，扶輪社希望透過此項工程，延續國際扶輪重視公共設施的良好傳統。

卡里諾說，這次整修獲得台灣衛浴品牌和成（HCG）贊助，提供高階衛浴產品，扶輪社希望藉此展現世界級產品，也期待未來能持續與王城區管理局以及和成合作，推動更多公共設施改善。

整修計畫以「文化遺產保存與公共服務改善」為原則，在保護王城區歷史建築的同時，改善公共衛生及使用環境，使設施符合現代衛生及使用需求，同時也透過台菲公益合作，深化民間友誼。

和成菲律賓公司營業經理吳柏霖表示，和成菲律賓長期投入公益捐贈，除提供高品質衛浴產品，也希望讓菲律賓民眾享有更健康、舒適的生活空間。

他補充，此次有機會參與世界級歷史景點的公共設施改善，感到與有榮焉，也期盼透過這次合作，讓來自菲律賓及世界各地的遊客對馬尼拉的公共衛生與基礎設施留下更好的印象。

依計畫內容，整修工程包括更新廁所及衛生設備、改善洗滌及淋浴設施，以及整修給排水與衛生系統；同時完成地板、磁磚及排水系統改善，以及室內外空間整修。

此外，整修工程也涵蓋空調、通風、照明及電力系統的安裝或升級。