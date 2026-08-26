巴黎近郊規劃興建「七龍珠」樂園 居民亦喜亦憂

沙烏地阿拉伯將大舉投資在法國巴黎近郊興建「七龍珠」主題樂園。當地居民意見分歧，有人期待這項計畫帶動交通建設，有人則擔心生活成本增加、社區條件無法負荷大量遊客。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammedbin Salman）本週稍早造訪艾里賽宮（Élysée）會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

艾里賽宮於24日晚間證實簽署協議，沙烏地阿拉伯將投資60億歐元（約新台幣2228億元）在法國建造3座主題樂園，預計可創造2.2萬個就業機會。

其中最受矚目的計畫是以日本暢銷漫畫「七龍珠」為主題的樂園，討論中的預定地在巴黎西北郊的庫爾迪芒許（Courdimanche），這裡已有可供使用的土地，附近也有郊區火車A線（RER A）直通巴黎。

庫爾迪芒許約有7300人，原本設有「米哈波利斯」（Mirapolis）主題樂園，於1987年開幕，但僅營運5季即於1991年關閉，此後一直處於廢棄狀態。

法國新聞台（franceinfo）報導，七龍珠樂園計畫在庫爾迪芒許所在的賽爾吉－蓬多瓦茲（Cergy-Pontoise）地區引發分歧。

這套由日本漫畫家鳥山明於1980年代開始創作的漫畫在法國知名度極高，有些粉絲迫不及待看到樂園落成那一天。

待業中的瑪嘉麗（Magali）已經在想像自己戴上藍色假髮扮成漫畫一角布瑪的樣子，她樂見七龍珠樂園建在賽爾吉－蓬多瓦茲地區，期許新建設帶來人潮和另一種生活樣貌；此外，她的兄弟擁有房產，也希望房價因此增值。

在藥房工作的阿米娜（Amina）也期待新建設，她認為這個社區有點沉悶，連像樣的餐廳都沒有，「所以我希望（樂園計畫）帶動很多其他商店開業」。

但來買藥的居民凱特琳（Catherine）不太認同，想到新建設可能導致鄉村田野風景消失、破壞現有寧靜就有點難過。

一名機車騎士更關心公路交通問題。他說，當地傍晚經常塞車，必須找到解決辦法。

賽爾吉市長尚東（Jean-Paul Jeandon）認為這正是一個發展交通建設的良機。他表示，新計畫為改善公路網絡提供了契機，市府也正與大區合作，將路面電車路線延伸到賽爾吉－蓬多瓦茲。

巴黎人報（Le Parisien）引述，當地居民克拉沃（Tony Clavaud）指出，政府不該未徵詢居民意見就承諾一項規模達60億歐元的大型計畫，「我們希望獲得保證，不會成為遊客大量湧入的受害者，我們擔心生活成本增加、租金上漲和社區仕紳化，居民們希望這座城市保留適宜居住的樣子」。