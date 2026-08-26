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Suica企鵝年底畢業 現行實體卡賣完即停售

中央社／ 東京26日專電

JR東日本今天宣布，目前印有「Suica企鵝」圖案的Suica實體卡，將在各車站售票機等販售地點售完庫存後停止販售。

目前Suica共有3種發行形式，包括傳統實體IC卡、透過官方應用程式或Google錢包發行的Mobile Suica，以及透過Apple Wallet發行的Apple Pay Suica。

Suica的形象角色「Suica企鵝」已確定將於今年底正式「畢業」，新的形象角色預計明年4月登場。

配合形象角色更替，Apple Pay Suica顯示於Wallet應用程式中的卡面，將暫時改為無圖案的素面設計。完成角色交接後，新形象角色預計也將陸續出現在Mobile Suica等相關服務中。

配合Suica迎來服務25週年，JR東日本也推出影片，以「一直都有你陪著我們呢」為題，回顧Suica企鵝25年來陪伴乘客以及JR東日本共同成長的歷程。

Suica於2001年11月18日開始提供服務。當時主打無須取出車票即可通過驗票閘門，最初僅能在山手線、京濱東北線等路線的424座車站使用。

2004年，Suica開始提供電子貨幣服務，從單純搭乘電車的交通卡，進一步成為可以購物的支付工具。使用範圍也從車站內逐漸向外擴展，深入城市與日常生活，從「鐵路的Suica」轉型為「生活的Suica」。

隨著數位科技發展，JR東日本於2006年推出MobileSuica，讓Suica的使用方式及服務範圍進一步擴大。此後，Suica逐漸走向日本全國，並融入更多人的生活，成為日本社會不可或缺的必需品。

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