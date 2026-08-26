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胡志明市推低排放區 擬逐步限制汽柴油車進市中心

中央社／ 河內26日綜合外電報導

越南國營「青年報」引述胡志明市當局的消息報導，商業重鎮胡志明市規劃實施低排放區（LEZ），計劃自2027年年中起，逐步限制汽油及柴油動力車輛進入市中心地區。

路透社報導，青年報（Thanh Nien）指出，根據該計畫，胡志明市（Ho Chi Minh City）將自2027年7月起，在核心市區及守添新城區（Thu Thiem）試辦低排放區，涵蓋面積約930公頃。

報導指出，試辦兩年後，低排放區將自2029年初起擴大至環城公路2號（Ring Road 2）以內範圍，該區域部分時段已禁止重型卡車和臥舖巴士進入市區。

新的時程較之前的規畫更晚。先前的提案原訂2026年初開始實施低排放區。

修訂版計畫調整了低排放區的範圍及進度，以配合綠色運輸基礎建設上路，也讓民眾與企業有更多時間換車。

巴士將成為首波必須轉換動力車種的群體，2027年起進入低排放區時，必須使用電力或潔淨能源。

之後，摩托計程車司機及外送員也將納入轉換對象，計程車等其他類型車輛的期限則較晚。

該計畫仍待進一步審查，尚未正式核定。

首都河內市則於6月宣布，計劃將汽油動力的叫車平台機車逐步排除於低排放區之外，先從自願性質開始做起，2027年1月起將全面禁止。

越南 胡志明市 汽油

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