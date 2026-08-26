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空服員勝訴讓乳癌獲認定職業病 創法國航空業首例

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導

根據律師代表與產業工會表示，法國一名空服員官司勝訴，成功讓她的乳癌獲認定為職業病，創下法國航空業首例。

法新社報導，這項裁決認定法國航空（Air France）前空服員萊諾（Sophie Lainault）長期從事夜間工作，並暴露於二手菸環境，可能為類似申訴開創先例。

萊諾昨天告訴法新社，她希望這項勝訴能幫助其他女性。現年59歲、居住在法國西南部昂格萊（Anglet）的萊諾表示：「這真的是我最深切的願望，希望能為截至目前可能還不敢（爭取）的其他女性開闢一條道路。」

萊諾說，她1989年至2019年間任職於法國航空，先後擔任空服員及長途航班座艙長，累積飛行時間超過1萬2600小時，其中夜間飛行時數超過6500小時。

法新社檢視的裁決書顯示，法國西南部城市拜雍（Bayonne）法院7月初作出裁決，認定萊諾罹患的癌症具有職業因素。

法院指出夜間工作、暴露於游離輻射及二手菸的影響。法國航空直到2000年才全面禁菸。

法院也表示，沒有其他遺傳或生活方式相關因素可以解釋她罹癌的原因。

先前負責職業病認定的兩個地區委員會曾作出結論，認為兩者之間未建立關聯。

乳癌並未列入法國官方職業病清單，這意味著患者要爭取職業病認定，可能面臨漫長且艱辛的過程。

萊諾表示，這項裁決將讓她得以提前退休。她說，在法國民主工會聯盟（CFDT）成員支持下，她為爭取這項認定奮鬥了2年半。

萊諾的律師勒魯（Elisabeth Leroux）指出，這項法院裁決確立了法律先例。

部分研究顯示，經常輪值夜班的女性罹癌風險可能較高。

法國航空表示，該航空並非本案當事人，也未接獲法院裁決理由的通報。法國航空強調：「員工在工作中的健康與安全是絕對優先事項。」

2023年，法國一名值夜班長達28年且曾暴露於輻射的護理師，也成功讓她的乳癌獲認定為職業病。

乳癌每年在法國造成近1萬3000人死亡，是法國女性癌症死亡的首要原因。

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