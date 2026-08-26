住房價格猛漲...澳洲打工度假要變難了？傳將宣布新制將限縮簽證

澳洲媒體傳出澳洲政府很快會宣布新的移民政策，預期將會限縮打工度假簽證。依賴外國短期工作人力的農業和其他業者叫苦，但澳洲國內住房價格猛漲，許多人相信是太多外國人移居過來所致，這助長反移民的政黨「一國黨」（One Nation）氣勢，帶動坎培拉簽證核發趨嚴。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）已承認，目前核發打工假簽證的作業放慢。一位日本籍年輕人告訴日媒，他個人經驗是等了兩個月才拿到簽證，結果耽誤到原定的飛澳洲班機行程。去年來到澳洲一處可食用花卉農場工作的另一個日本人也提到，他最近趕緊完成延簽申請，因為擔心政策改變。

澳洲目前的規定是，在人力短缺的地區，打工度假簽證最多可申請延期兩次。而政府官網上說，半數的打工度假簽證申請可在一天內處理完成，90%在25天內完成。

澳洲住房供應不足，導致買屋或租屋價格都飆漲。以雪梨為例，根據房地產租售資訊平台Domain的數據，多戶住宅類型的住房，平均月租金達3,389澳幣（約台幣7.7萬元），獨棟型住房平均月租金則為3,693澳幣（約台幣8.4萬元）。與2022年相比，這兩類型的住房租金漲幅都大約是30%。

當地居民對住房成本高漲的憤怒，於是就發洩在移民身上。Lowy Institute的調查發現，55%受訪者認為太多移民進入澳洲；身為少數黨、極右的「一國黨」訴求大幅削減移民。

專家認為，申請打工度假簽證的外國年輕人，沒有遊說團體為其利益發聲，預料會是首先受到影響、被縮減名額與提高簽證費用的族群。

澳洲農業組織表示，伊朗戰爭已推升燃料、肥料成本，如果人力再缺、勞動成本又增加，農場實在吃不消。以打工度假簽證在農場工作的外國人，是他們收穫時季節性的勞工組合一部分，缺工將影響產能。