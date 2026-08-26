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光州雙年展基金會：官方展區將以台灣館名稱展出

中央社／ 首爾26日專電

光州雙年展確定恢復「台灣館（Taiwan Pavilion）」名稱，主辦單位光州雙年展基金會（Gwangju Biennale Foundation）表示，基金會已收到國立台灣美術館的公文並完成核准程序，第16屆光州雙年展官方將以「台灣館」名義展出。

光州雙年展將在9月5日登場，之前因為逕自將台灣館改為國立台灣美術館（NTMoFA），引發爭議。此事也引起韓國藝術界關注，許多光州藝術人站出來為台灣聲援，譴責擅自將台灣館改名是絕對不能在光州發生的事情。

不過昨晚光州雙年展立場轉彎，決定恢復「台灣館」名稱，官方文宣與文件也將標示為TaiwanPavilion。

光州雙年展基金會今天回應表示，台灣文化部已就確認Pavilion名稱一事，向國立台灣美術館發出正式公文，內容為「本公文是應光州雙年展基金會要求發出，確認貴館代表台灣參與本屆光州雙年展Pavilion計畫，並證明使用『Taiwan Pavilion』名稱」，是一份正式證明文件。

基金會表示，已收到國立台灣美術館的公文並完成核准程序，這代表由國立台灣美術館主辦的該項展覽，已獲核准以第16屆光州雙年展官方「台灣館」名義展出。

美術館 藝術 基金

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