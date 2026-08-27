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不滿FMG集團擅採礦賠太少 澳洲原住民再提上訴
澳洲原住民印基班迪族今天表示，針對FMG集團2012年起在未達成協議的情況下，擅自在族內土地採礦並遭法院判賠一案，他們不滿賠償金額太低，已向聯邦法院提起上訴。
路透社報導，印基班迪族（Yindjibarndi）先前已向FMG集團（Fortescue Metals Group）和西澳州政府提出原住民地權求償訴訟，要求就文化損失賠償10億澳元（約新台幣231億元），以及超過8億澳元（約新台幣185億元）經濟損失，並主張應享有礦場利潤分成。
澳洲法院今年5月裁定，全球第4大鐵礦石開採商FMG集團須支付1.5億澳元（約新台幣34.7億元），以賠償採礦造成的文化損失；法院另裁定13萬6757澳元（約新台幣316萬元）經濟損失賠償，以及21萬7152澳元（約新台幣502萬元）的複利利息。
這項裁決創下澳洲在原住民地權法律方面，史上賠償金額最高的案件之一。
澳洲是全球最大鐵礦石生產國，其中多數開採自西澳皮柏勒（Pilbara）地區，這裡是數十個原住民族的傳統家園。
自力拓集團（Rio Tinto）2020年摧毀尤坎峽谷（Juukan Gorge）具有4萬6000年歷史的2座原住民岩棚，引發外界對文化遺產損害和賠償問題的深刻反思，礦業公司隨後紛紛與原住民族重新修訂合作協議。
印基班迪族主張，法院應比照皮柏勒地區地權協議中，常見的權利金支付來計算，但法院卻僅依土地本身價值來評估經濟損失，完全忽視鐵礦石蘊藏量的價值，同時強調有權就採礦活動在社區內部引發的社會撕裂與分化，獲得相應賠償。
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