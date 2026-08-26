禁全AI歌曲捍衛創作 澳洲音樂榜強勢宣布

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】AI衝擊全球流行樂壇，音樂榜單該如何規範？澳洲唱片業協會 (ARIA) 日前正式宣布，將全面禁止完全由人工智慧生成的歌曲進入官方音樂排行榜與音樂獎項，以捍衛人類音樂人的核心價值。隨著AI音樂創作工具迅速普及，全球音樂產業正面臨創作倫理與版權爭議。

AI歌曲禁止榜單

《英國廣播公司》報導，澳洲唱片業協會 (ARIA) 近日修訂榜單作業規範，並規定未來僅有「實質由人類創作」的音樂作品才具備入榜與獲獎資格。未來，新制將嚴格區分「AI生成」與「AI輔助」作品，若歌曲的主唱聲線或核心樂器完全由AI系統生成，將直接失去榜單競爭資格。

澳洲唱片業協會執行長赫德強調，音樂榜單應隨科技演進，保留AI作為輔助工具的空間，但若直接獎勵完全由機器產出、甚至可能未經授權擷取他人音樂訓練而成的作品，將嚴重動搖音樂產業的根本價值。目前，唱片協會已擁有追溯撤銷不符資格歌曲之名次與獎項的權力，以維護榜單的公開透明。

擬定規範保護創作

《德國之聲》指出，這項規定源於近期布里斯本DJ法瓦茲 (Josh Fawaz) 翻唱瑪丹娜名曲《Like a Prayer》所引發的爭議。該作品運用AI軟體生成主唱與鼓聲，不僅在串流平台上獲得數千萬次播放，更一度登頂廣播播放榜與名列ARIA熱門榜前茅，引發音樂界的強烈抨擊。

如今，雪梨音樂學院學者與多位音樂製作人皆對此禁令表示贊同，認為這是在保留創作者主導權的前提下，引導AI技術健全發展的重要一步，同時也呼籲廣播電台等媒體夥伴共同捍衛人類音樂藝術的獨特性。

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