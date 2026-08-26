日本擬支持建中東替代輸油管線 助強化能源安全

日本媒體今天報導，日本計劃支持中東地區的替代輸油管線，藉此在伊朗戰爭過後改善能源安全。

法新社報導，在今年2月美伊衝突爆發前，這個全球第4大經濟體高度依賴經過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）運輸的進口石油，而這條水道如今已受阻。

「日本經濟新聞」（Nikkei Shinbun）報導，日本將協助沙烏地阿拉伯等國推動擴建與新建繞過荷莫茲海峽的新原油運輸路線。

日本已動用石油儲備協助解決供應問題，同時增加來自美國等其他國家的進口原油。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天稍晚將召開會議決定其他措施，其中包括建立專門用於生產石腦油的原油儲備方案。石腦油是廣泛應用於各產業的石油副產品。

NHK報導，日本政府也預計將呼籲「最大化利用核能」，並支持下一代鈣鈦礦太陽能電池的發展。

為因應人工智慧（AI）將帶動的用電需求成長，日本在福島核災15年後，已著手重振核能產業。