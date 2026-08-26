乾旱下多瑙河赫見長毛象化石 保加利亞掀尋寶熱

保加利亞北部多瑙河（Danube River）上月河水退去後露出長毛象骨，吸引志願者在附近乾涸的河岸搜尋，希望發現更多因歐洲嚴重乾旱而露出的化石碎片。

法新社報導，30歲業餘攝影師丹科夫（AleksandarDenkov）從沙堆中拾起一塊泛黃碎片，驚呼「我找到一顆牙齒！」

丹科夫上週加入其他約20名志願者的行列，許多人希望在這場由鄰近城市魯塞（Ruse）地區歷史博物館主辦的搜尋活動中找到更多長毛象化石。魯塞位於保加利亞首都索菲亞（Sofia）東北方約250公里處。

雖然未能如願，但這群人找到一具哺乳動物遺骸，博物館表示「可能是原牛或歐洲野牛」；此外還找到處於亞化石狀態的馬下顎骨，以及一批可追溯至約6000萬至6500萬年前的牡蠣化石。

專家指出，受人為氣候變遷加劇影響，歐洲遭遇嚴重乾旱，主要河流水量銳減，對貨運業者以及通常以河水冷卻的核電廠造成嚴重問題。不過低水位也意外讓數十年甚至數千年未曾露出的遺骸與歷史文物重見天日。

近幾週來歐洲第2長河多瑙河沿岸發現的物件包括奧地利和塞爾維亞的二戰沉船，以及匈牙利布達佩斯市中心發現兩名德軍遺骸和一輛摩托車。

魯塞地區歷史博物館館長表示，館方決定舉辦這場戶外活動，「希望教大家如何分辨不同發現物，讓他們了解可能會尋獲何物，以及提供安全注意事項」。

搜尋開始前，主辦方先說明幾項注意事項，例如志願者必須排隊前進，如果有人發現東西就舉手示意，讓整個隊伍停下。最重要的是不得觸碰任何金屬物體，以免是不明彈藥或爆裂物。

館長表示，這場在社群媒體上號召聚集里亞霍沃（Ryahovo）附近進行導覽搜尋的活動迅速引起外界關注，已有許多人要求參加下一次活動。