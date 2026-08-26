防公眾隱私受威脅 挪威擬嚴加管制智慧眼鏡

挪威政府今天表示，計劃對智慧眼鏡及類似裝置的使用加強監管，目前正考慮禁止在公共場所使用具備人臉辨識功能的相關功能。

法新社報導，智慧眼鏡能讓配戴者拍照、錄影、聽音樂、接聽電話、翻譯外語路標、在視野內投射文字或地圖，或是與內建的人工智慧（AI）助理互動。

挪威數位化部長童恩（Karianne Tung）透過聲明表示：「我們看到民眾的私生活與隱私正面臨新科技帶來的壓力，因此我希望比現行法規更嚴格地規範智慧眼鏡及類似裝置。」

童恩指出：「這可能包括禁止在公共場所對他人進行人臉辨識等功能。」

她表示計劃任命一個專家小組，針對如何更妥善地保護消費者免受新科技侵害向政府提供建議，並呼籲公私部門研擬各自的指導原則。

童恩說：「一個明顯的趨勢是，人工智慧正與眼鏡、耳機、帽子以及我們日常生活中使用的其他物品所內建的相機和麥克風相結合。我們必須避免這些設備被用來在公共場所監視他人。」

挪威消費者委員會（Norwegian Consumer Council）數位政策主管米爾斯泰特（Finn Lutzow-HolmMyrstad）對政府這項舉措表示歡迎，並呼籲零售商在相關議題有明確法律規範前暫停販售智慧眼鏡。

據報導，Meta已經開發出隨時可整合至其智慧眼鏡的人臉辨識功能。

米爾斯泰特指出：「Meta已備妥這項技術，應用到眼鏡上只是時間問題。」

他警告說，單單只是禁止這類裝置的人臉辨識功能，並無法阻止配戴者暗中拍攝他人，並強調「遭到濫用的潛在風險極大」。