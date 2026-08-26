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澳16歲以下社媒禁令無效？使用率回升逼近實施前水準

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導
澳洲16歲以下社媒禁令上路後，兒少使用率先降後升。路透
澳洲16歲以下社媒禁令上路後，兒少使用率先降後升。路透

根據家長監護應用程式Qustodio今天提供的數據，儘管澳洲領先全球禁止16歲以下兒童與青少年使用社群媒體，兒少使用Instagram和TikTok等社媒應用程式的情況仍在增加。

法新社報導，澳洲去年12月實施禁令，英國和法國等國陸續跟進。Qustodio數據顯示，澳洲相關法規剛實施時，兒少社媒使用率全面下滑，但後來社媒活動逐漸回升，部分應用程式的使用率甚至接近禁令實施前的水準。

根據Qustodio數據，10歲至12歲和13歲至15歲兒少在TikTok、Instagram和Snapchat使用率增加。

以短影音平台TikTok為例，13歲至15歲兒少中仍有25.9%使用這款應用程式，僅比禁令生效前低1個多百分點。10歲至12歲兒少的使用率則僅比禁令實施前低0.06個百分點。

Qustodio全球線上安全專家倫登（Yasmin London）表示：「他們可能透過虛擬私人網路（VPN）使用這些平台或隱瞞自己的年齡。但也可能只是因為這些限制措施沒有發揮作用，他們仍在使用這些應用程式。」

數據也顯示，兒少日益轉向使用即時通訊平台WhatsApp，WhatsApp不受禁令影響。

Qustodio表示，這些數據是透過分析經匿名化處理的澳洲兒少每月社群媒體應用程式使用情況取得，呈現在某月至少有一次連續使用某款應用程式超過5分鐘的兒童比例。

澳洲官員先前表示，這項禁令目的在保護兒少免受網路霸凌與「掠奪性演算法」的危害。

然而澳洲有研究團隊6月發表經同儕審查的研究發現，幾乎沒有證據顯示青少年因此遠離社群媒體。

紐西蘭政府本週也表示將提出法案，若Meta等公司未遵守規定，最高可能面臨相當於他們全球營收10%的罰款。

TikTok 澳洲 社群媒體

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澳洲帶頭 全球多國祭兒少社群禁令

紐西蘭政府提出法案 16歲以下禁用社群媒體

紐西蘭擬禁16歲以下使用社媒 違規平台恐遭重罰

涉違法處理兒少個資 TikTok母公司遭巴西重罰9.4億

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