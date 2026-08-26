俄記者揭露普亭私生活新書 榮獲法國新設文學獎

一本由俄羅斯兩名流亡記者撰寫、打破禁忌揭露俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）崛起過程與私生活的新書，今天榮獲一項新設立的法國文學獎。

法新社報導，這本名為「沙皇親臨：普亭如何欺騙了我們所有人」（The Tsar in Propria Persona: HowVladimir Putin Deceived Us All）的書籍，取材自記者巴達寧（Roman Badanin）和魯賓（Mikhail Rubin）逾20年的調查報導。

這本書獲得由法國最大地方報業集團EBRA與其母公司法國國民互助信貸銀行聯盟（Credit MutuelAlliance Federale）頒發的文學獎「史特拉斯堡獎」（Prix Strasbourg），並將於下個月在法國出版。

評審團表示，這本書讀起來「像是一本間諜小說」，並形容這是一本「令人著迷又令人震撼的作品，而主角本身也引人入勝且令人震驚」，「這本書是對數百名目擊者進行訪談的成果，其中有些人後來在悲慘情況下失蹤」。

巴達寧是2018年創立的調查媒體Proekt的創辦人兼總編輯，魯賓則為Proekt的副主編，兩人都因在俄羅斯受到壓力而旅居美國。

巴達寧表示，他們希望外國讀者能閱讀這本書，了解關於普亭與他所建立體制的「真實事實」。

他告訴法新社：「我們想透過這本書傳達的訊息如下：關於普亭，根本不需要憑空杜撰任何事，只要了解事情的真相，就夠驚悚駭人了。」

他說：「只有真正了解事實，才能協助我們做出健全評估、有效應對，並為國家間關係的未來進行規劃。」

這本書的俄文版去年出版時，國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists）表示，巴達寧和魯賓「冒著極大的個人風險」，打破克里姆林宮對普亭私生活設下的禁忌。

這本書「拿這位執政第26年的俄羅斯總統官方形象，即他作為捍衛傳統價值、對抗西方頹廢的領導者，與他的私生活真實情況做對比，而他的私生活充斥著婚外情、裙帶主義以及與組織犯罪的勾結」。