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法國熱浪限水危機蔬果漲價 民眾嘆：貴也得吃沒辦法

中央社／ 巴黎25日專電
法國今夏接連熱浪，高溫與乾旱影響農作物生長，推升蔬果售價。儘管如此，食物是民生必需品，巴黎一家小型蔬果店收銀員一如往常為顧客秤重、結帳。中央社
法國今夏接連熱浪，高溫與乾旱影響農作物生長，推升蔬果售價。儘管如此，食物是民生必需品，巴黎一家小型蔬果店收銀員一如往常為顧客秤重、結帳。中央社

法國今夏接連熱浪，高溫與乾旱影響農作物生長。部分巴黎小型蔬果店反映蔬果價格明顯上漲，有消費者說：「大家都覺得貴，但還是得吃，沒有別的辦法。」

法國官方限水資訊平台VigiEau統計，截至今天，全法已有79個省份進入「危機」限水等級，代表全國約8成省份農業用水幾乎全面禁止使用，只保留飲用水、醫療及民防等優先用途。

法國「農民聯盟」（Confédération Paysanne）成員特弗諾（Jean-Mathieu Thévenot）本月稍早接受法國24台（France 24）採訪時表示，西南部巴斯克地區（Pays Basque）許多農民沒有足夠的水可以澆灌作物，熱浪帶來的強烈日照也會「曬傷」蔬果，導致收成大幅減少；他預期今年韭蔥、高麗菜等作物收成將比以往更少，恐衝擊法國糧食安全與食物價格。

一名在巴黎經營小型蔬果店的老闆表示，今年夏天因高溫乾旱，作物產量降低，蔬果批發價格比往常貴，3週前番茄甚至斷貨。

訪談過程中，一名客人只買了一顆番茄和其他少量蔬果。老闆對此表示，過往客人消費通常買滿滿一個袋子，因為變貴，「現在只挑幾粒放進去」。

法國「鄉村家庭」協會（Familles Rurales）今年7月公布的蔬果價格調查結果顯示，從2025年6月到2026年6月，傳統農法蔬菜價格上漲10%，其中櫛瓜、番茄漲幅最明顯，分別達32%與31%；水果平均價格則大致持平，甚至略為下跌。

協會指出，蔬菜漲價與生長季內接連出現強降雨、低溫、高溫等天氣異常現象有關，加上主要進口國西班牙、葡萄牙同樣受不利天氣影響以致產量減少，多種夏季蔬菜漲價，有部分原因歸咎於供應缺乏。

消費者恩貢（Véronique N’Gom）說，她並不意外蔬果價格上漲，無論是熱浪或天氣異常，「價格總是一直漲」。不過，漲價並沒有改變她的採購習慣，因為食物是必需品，不像衣服或鞋子可以不買。她也慶幸自己獨自生活，經濟負擔比需要照顧一家大小輕鬆許多。

另一名消費者也表示，她確實有感覺到物價上漲，但因為獨自生活，開銷相對單純。她認為「大家都覺得貴，但還是得吃，沒有別的辦法」。

另一家蔬果店的收銀員薩米（Sami）則表示，近期蔬果價格確實有明顯上漲，幾乎每週都要改價格，不過品項「有漲有跌」。若單就今年夏天跟去年夏天相比，他認為價格差異並不大，但他也坦言自己並非採購人員，不確定價格變動原因。

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