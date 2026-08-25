比龐貝保存更完好！維蘇威火山爆發周年 探索「小龐貝」古城獨特遺跡

8月24日是歷史記載維蘇威火山爆發日，這場西元一世紀大災難造成全球知名的龐貝遺跡，但許多遊客未必熟悉，附近古城「艾可拉諾」還有另一座同樣被當時火山灰封存的遺跡，規模雖較小但保存更完好，甚至可見獨特珍稀的碳化木製品、有機食材。

古城艾可拉諾（Ercolano）位於義大利南部坎佩尼亞大區（Campania），坐落於那不勒斯灣沿岸，緊鄰維蘇威火山（Mount Vesuvius）西麓，面山靠海的絕佳地理位置，讓該城成為古代貴族熱愛的「豪宅區」。中央社記者在義大利考古俱樂部（Archeoclub Italia）邀請下實際走訪，向台灣觀眾介紹這片廢墟承載的美麗與哀愁。

艾可拉諾園區考古學家佩佩（Maricarmen Pepe）向中央社表示，這片被稱為「赫古拉尼翁」（Herculaneum）的遺跡在西元79年被維蘇威火山爆發掩埋，火山灰獨特快速的掩埋方式確保了當時大量文物得以留存至今。

義大利赫古拉尼翁遺跡被認為相較龐貝是更為富有的住宅區，房屋普遍裝潢更華美且較為寬敞。 中央社

「赫古拉尼翁」遺跡常被稱為「小龐貝」，不過這裡有不少在龐貝無法看到的獨特收藏。佩佩解釋，「與龐貝城相比，這裡獨特之處除了保存大量碳化木製品，還發掘非常大量的碳化有機物，尤其是食物，例如數噸重的小麥、大麥、豆類、穀物和水果。」

這些發掘物被陳列在園區博物館內，包括古羅馬人用來儲存食物的木箱裡，發現了碳化食物殘骸，以及城內的門框、窗框發現的碳化木頭裝飾，家具、桌子、床和嬰兒搖籃等陳設品。

佩佩表示，遺跡還保存了罕見的雕像，來自古羅馬祭祀神靈的廟宇，「這些雕像保存極為完好，至今仍需妥善維護。」

根據官網紀載，這座古城是由古羅馬傳說中的半神英雄埃爾科萊（Ercole）創設，該城曾反抗古羅馬帝國，但最後在西元前89年被古羅馬征服收編。古城規模不大，城牆覆蓋面積約20公頃，推估當時居民約4000人，但擁有華美劇院與大教堂等設施。

赫古拉尼翁遺跡與龐貝另一個不同之處，是有許多保存良好的兩層樓建築，為了避免坍塌，如今部分結構已用現代技術維修補強。 中央社

「赫古拉尼翁」西元一世紀遭火山灰掩埋，在18世紀才被重新發現。官網依照史料重現火山爆發時的驚心動魄場景，當時維蘇威火山腳突傳巨響，一股高達14公里的火山灰柱噴湧而出，被風吹拂覆蓋龐貝城及周邊城鎮，短短幾小時內，火山噴發數量驚人的碎屑，徹底改變維蘇威地區地貌。

根據紀載，「赫古拉尼翁」首先遭受溫度高達攝氏400度、時速超過80公里的熾熱火山雲襲擊，隨後泥石流將這座城市掩埋在厚達20公尺的火山物質之下。1980年代在古城通往海灘的拱門內，發現了300多位逃亡者的遺體，他們在火山爆發當晚棄家逃往海邊，不幸仍未能躲避遭火山掩埋的命運。

西元79年的維蘇威火山爆發事件距今近2000年，許多義大利考古雜誌選在8月24日回顧這場災難的週年紀念，認為這是一個藉著歷史反思當代的契機，一方面這是影響數千人的人類悲劇，另一方面卻也從這場毀滅中，誕生了人類最珍貴的文化遺產之一。