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龍捲風襲擊法國！西南部村莊39傷、3百棟房屋受損 居民：就像死神降臨
法國西南部奧德省（Aude）一座村莊昨天深夜遭龍捲風襲擊，造成多棟民宅受損、39人受傷，當局形容，這是一次罕見且令人痛苦難忘的事件。
路透社報導，官員表示，遇襲的波馬村（Pomas）有2人傷勢嚴重，約300棟房屋受損。目前全村居民已被撤離，當局正在檢查住家是否仍適合居住。
未提供姓氏的波馬村居民塞維琳（Severine）今天站在已被龍捲風夷平的住家前，對BFM電視台（BFMTV）表示：「那一刻就像死神降臨一樣。」
她說自己的家人在災難來襲時擠進車內，龍捲風使車子劇烈搖晃，後來他們狂踩油門才成功逃生。
塞維琳表示：「我們只能逃，這是求生本能。」一旁的人們幫忙這個4口之家在廢墟中翻找，看看還能搶救什麼東西。
路透社查證後的社群媒體畫面也顯示，昨天深夜，附近的韋爾澤耶村（Verzeille）上空可見龍捲風盤旋，路徑上有不少住家的窗戶被吹碎。
這場龍捲風發生時，法國南部多地的天氣型態已從強烈熱浪轉為雷雨。
官員表示，今天上午，當地仍有1400個家戶停電。
法國每年可能發生數十起龍捲風，但遠低於美國每年記錄到的逾千起。根據法國國家氣象局（Meteo-France），法國龍捲風通常也較為溫和。
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