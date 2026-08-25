大陸籍船隻涉捕鯊割魚翅 遭吉里巴斯扣留

太平洋島國吉里巴斯的海事警察告訴法新社，該國本月扣留一艘中國籍船隻，原因是非法捕撈鯊魚並割取魚鰭（即魚翅）。吉里巴斯相對靠近夏威夷，近年與北京關係日益密切。

法新社報導，本月3日至14日，11個太平洋島國曾進行監督取締行動，這艘中國籍船隻是行動期間扣留的4艘船之一。

美國海岸防衛隊（US Coast Guard）在部分海域提供協助，澳洲也出動軍機支援，不過吉里巴斯擁有自己的巡邏船。

吉里巴斯警方指揮官芮德芬（Tom Redfern）告訴法新社，涉事中國籍船隻獲准在吉里巴斯海域作業，但檢查人員在船上發現鯊魚鰭後，船隻被海事警察扣留。

他說：「這艘船被押回聖誕島（Christmas Island）做進一步調查。」聖誕島是吉里巴斯一座大型環礁，位於夏威夷南方。

吉里巴斯的專屬經濟區（EEZ）面積達350萬平方公里。該國2019年與台灣斷交、轉而與中國建交後，中國國企已對當地產生興趣。

吉里巴斯也讓中國警察進駐，而這項決定引來美國批評，認為可能加劇區域緊張。

吉里巴斯近期也加強與法國的合作。法國軍方人員預計下月抵達聖誕島，協助重建當地警察局。