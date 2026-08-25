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醫療紀錄張冠李戴 馬拉度納死亡案審判暫停一周

中央社／ 布宜諾斯艾利斯24日綜合外電報導

阿根廷一家健康保險公司承認，在有關足球傳奇巨星馬拉度納死亡案審判中所提出的醫療檢查報告，其實是同樣名為狄艾戈的馬拉度納父親的相關資料。

法新社今天取得的信件內容顯示，Swiss Medical公司坦承，原本提交調查馬拉度納死亡案醫療委員會的檢驗報告，「依然錯誤地歸檔在狄艾戈．阿曼多．馬拉度納（Diego Armando Maradona）的名下」，實際上這些資料屬於馬拉度納的父親狄艾戈．薩盧斯提亞諾．馬拉度納（Diego Salustiano Maradona）。

老馬拉度納於2015年過世，比他被譽為足壇史上最偉大球員之一的兒子早5年。

這項錯誤上週被為7名涉案醫護人員之一辯護的律師揪出。時年60歲的馬拉度納於2020年11月去世，這些醫護人員面臨醫療疏忽的指控而受審。

馬拉度納當時接受腦部手術取出血塊後出院休養，兩週後因心臟衰竭及急性肺水腫，死於布宜諾斯艾利斯郊區底格里（Tigre）租屋處。

他的醫療團隊遭控在他過世前提供極度不足照護；團隊方面否認相關指控。

馬拉度納腎臟健康狀況一直是審判後期焦點之一，並有腎臟科醫師作證主張，馬拉度納的醫生本應更加關注此一問題。

不過這名醫師卻是根據錯誤的檢驗報告作出分析。

這起風波導致審判暫停一週。這已經是該案的審理第2次遭遇阻礙。先前的審判因一名法官涉利益衝突而於去年宣告無效。

新一輪審判4月開庭，將於27日恢復進行。預計審判至少將會持續到9月。

馬拉度納 死亡 阿曼

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