光州雙年展立場轉彎！可使用台灣館名稱 南韓藝術界廣泛關注

日本一名72歲女子典子（化名）退休生活無虞，每月可領約22萬日圓（約新台幣4.4萬元）年金，房貸也早已繳清，手上更握有約5500萬日圓（約新台幣1099萬元）存款。然而，丈夫過世後，她看著存摺裡的數字卻忍不住落淚，後悔地說：「早知道就多去幾次旅行。」

2026-08-25 15:52