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光州雙年展立場轉彎！可使用台灣館名稱 南韓藝術界廣泛關注
關於光州雙年展台灣館名稱爭議，根據南韓電視台文化廣播公司（MBC）報導，南韓光州雙年展基金會表示，考量台灣方面表明若無法使用「台灣」名稱，就只能放棄參展的立場，因此決定不僅允許在展場內使用相關名稱，官方文件及宣傳資料也將標示為「台灣館（Taiwan Pavilion）」。
光州雙年展將在9月5日登場，近期因為逕自將台灣館（Taiwan Pavilion）改為國立台灣美術館（NTMoFA）爭議，也引起南韓藝術界關注，許多光州藝術團體站出來為台灣聲援。
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