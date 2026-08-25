陸爆甲醛白菜…日急查是否輸入 韓3道檢測把關、99%泡菜來自陸

中國河北省傳出業者為保持鮮度，將白菜浸泡在具有致癌風險的甲醛溶液後出貨，引發鄰近國家對食品安全的疑慮。南韓政府緊急加強中國產白菜的進口檢驗，並在通關階段增加甲醛檢測；日本政府也向中方確認相關白菜的流通及出口情況，目前尚未發現輸入日本。

時事通信社、朝日電視台報導，事件發生在白菜主要產區之一的河北省張家口市康保縣。中國社群媒體日前流傳一段檢舉影片，畫面顯示，剛從田裡採收的白菜在裝上卡車前，工作人員將白菜一顆一顆快速浸入臉盆中的不明液體後，再裝車出貨。

影片曝光後，當地有關部門介入調查，確認部分業者確實使用甲醛。據推測，業者此舉是為了讓白菜在運送及販售過程中維持新鮮。

甲醛是一種有害化學物質，具有致癌風險，中國食品安全相關法規也嚴禁將其違法添加或用於食品處理。中國有關部門目前已查處相關人員，並緊急調查問題白菜是否已流通至其他地區。

中國是全球最大的白菜生產國，出口市場以鄰近國家為主。事件曝光後，也引起日本、南韓政府高度關注。

日本農林水產大臣鈴木憲和今天上午在記者會上表示，將與厚生勞動省合作蒐集必要資訊。厚生勞動省相關負責人則表示，目前正透過中國政府確認詳情，截至目前為止，尚未確認相關白菜有出口至日本。

南韓飲食文化大量使用白菜，相關消息尤其受到關注。南韓食品醫藥品安全處自24日起加強中國產白菜的進口檢查，並計劃在進口通關階段，針對是否含有甲醛進行3次檢測。

南韓進口泡菜約99%來自中國，今年上半年進口量更創下歷年同期新高，顯示南韓市場對中國產泡菜的依賴程度相當高。

「中部日報」報導，包括泡菜鍋、燉泡菜等大量使用泡菜的餐飲業者表示，雖然對中國產泡菜的安全性有所疑慮，但受到成本限制，很難立即改用價格比中國產品高出約2至3成的南韓國產泡菜。

一名泡菜鍋專賣店業者表示，「對泡菜鍋專賣店而言，泡菜是最重要的食材，發生這種事情當然會感到不安。不過考量到成本，在調查結果出爐之前，很難貿然改用南韓產泡菜。」

事件也讓南韓餐飲業者憂心後續衝擊。由於南韓對進口泡菜依賴程度高，如果最終證實經甲醛處理的中國產白菜已流入南韓，不僅可能進一步打擊消費者對中國產泡菜的信心，市場也擔憂需求轉向南韓國產白菜後，可能推升白菜及泡菜價格，增加餐飲業者的成本壓力。