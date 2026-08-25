聽新聞
0:00 / 0:00
日本歌舞伎町買春外國客增加 新宿區籲強化遏止措施
日本法務省研擬修正「賣春防止法」，擴大將嫖客納入處罰對象。而知名風俗業聚集地歌舞伎町所在的東京新宿區表示，因想買春而訪日的外國旅客正持續增加，有必要採取相應措施。
日本「讀賣新聞」報導，新宿區表示，自COVID-19疫情爆發後，歌舞伎町周邊的區立大久保公園附近，女性站街等客的身影開始變得更加醒目。
她們等待顧客的樣子經由社交平台傳播至海外，導致以買春或圍觀為目的造訪的外國旅客增加，甚至因語言不通引發金錢糾紛。
根據警視廳資料，2025年因在大久保公園附近站街等客，涉嫌違反「賣春防止法」而被當場逮捕的女性達112人。自去年8月實施集中取締後，站在該公園附近的女性雖然有所減少，但在周邊的飯店街上等待顧客的情形依然屢見不鮮。
當地居民紛紛抱怨「街區風氣大幅敗壞」，新宿區因此與當地社區自治會等單位展開聯合巡邏，並以日語和英語播放「法律禁止買春行為」等內容提醒觀光客。
新宿區危機管理擔當部副參事淺見英之表示：「即便採取了對策，也始終難以從根本上解決問題。希望能包含對招攬行為實施刑罰在內，採取更具遏止力與實質成效的應對措施。」
由於這些站街等客的女性，部分被認為經濟上有困難，因此淺見英之也指出：「我們希望能與相關機構合作，將她們轉介至社會福利支援體系。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。