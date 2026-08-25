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日本歌舞伎町買春外國客增加 新宿區籲強化遏止措施

中央社／ 東京25日綜合外電報導
知名風俗業聚集地歌舞伎町所在的東京新宿區表示，因想買春而訪日的外國旅客正持續增加，有必要採取相應措施。 法新社
知名風俗業聚集地歌舞伎町所在的東京新宿區表示，因想買春而訪日的外國旅客正持續增加，有必要採取相應措施。 法新社

日本法務省研擬修正「賣春防止法」，擴大將嫖客納入處罰對象。而知名風俗業聚集地歌舞伎町所在的東京新宿區表示，因想買春而訪日的外國旅客正持續增加，有必要採取相應措施。

日本「讀賣新聞」報導，新宿區表示，自COVID-19疫情爆發後，歌舞伎町周邊的區立大久保公園附近，女性站街等客的身影開始變得更加醒目。

她們等待顧客的樣子經由社交平台傳播至海外，導致以買春或圍觀為目的造訪的外國旅客增加，甚至因語言不通引發金錢糾紛。

根據警視廳資料，2025年因在大久保公園附近站街等客，涉嫌違反「賣春防止法」而被當場逮捕的女性達112人。自去年8月實施集中取締後，站在該公園附近的女性雖然有所減少，但在周邊的飯店街上等待顧客的情形依然屢見不鮮。

當地居民紛紛抱怨「街區風氣大幅敗壞」，新宿區因此與當地社區自治會等單位展開聯合巡邏，並以日語和英語播放「法律禁止買春行為」等內容提醒觀光客。

新宿區危機管理擔當部副參事淺見英之表示：「即便採取了對策，也始終難以從根本上解決問題。希望能包含對招攬行為實施刑罰在內，採取更具遏止力與實質成效的應對措施。」

由於這些站街等客的女性，部分被認為經濟上有困難，因此淺見英之也指出：「我們希望能與相關機構合作，將她們轉介至社會福利支援體系。」

日本 東京 外國人

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