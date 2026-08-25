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日本古城堡城牆修復 1800人循古法合力拉繩讓古蹟歸位

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本青森古蹟弘前城城牆因地震受損，當局在修復城牆後，上週末號召約1800人以古法合力拉繩，試圖將弘前城重達360公噸的天守閣逐步拉回原來的位置，吸引民眾踴躍參與。

英國「衛報」（The Guardian）報導，天守閣是堡內的防禦塔樓，弘前城的一面城牆因為在強烈地震中受損，當局必須先將天守閣移開，以利修復城牆。

為保存這座歷史建築，當局採用稱為「曳家」的技術，將建築物置於滾輪上移動，而不是拆除。弘前市2015年首次公開徵集民眾直接參與，成為日本首個由民眾主導的「曳家」工程。

弘前城之後持續進行保存修復工程，其城牆已於2024年12月完工，2185塊石頭全部重新堆疊回原本的位置。城牆修復完成後，當局今年再次請民眾協助將天守閣拉回原位。

上週末，約1800人在吆喝聲中合力拉繩，讓重達360公噸的天守閣向原址移動逾2公尺。

弘前市公園綠地課長早坂健介（Kensuke Hayasaka，音譯）告訴「衛報」，過去兩天約有8000人申請1800個名額，超額約4倍，因此並非所有人都能參加。

早坂健介指出：「申請者不僅來自弘前市，也來自日本各地及海外，其中不少人來自東南亞、歐洲和北美。」

人力拉動天守閣的工程將持續至8月底，預計動員約4100人合力將天守閣總共移動5公尺。剩餘約73公尺的移動距離則將由機械設備完成，預計年底前歸位。

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