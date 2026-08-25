新加坡放寬電影方言限制 文史工作者盼拓展創作空間

新加坡政府將自9月起放寬本地電影的方言內容限制。新加坡文史工作者表示，過去方言電影大多須提供華語配音，少數原音放映場次需面臨時段限制；近年新加坡政府逐步放寬限制，盼為方言文化騰出更多創作空間。

新加坡聯合早報報導，新加坡總理黃循財23日在國慶群眾大會發表演講提及，將從9月起放寬放寬本地電影及付費電視的方言內容限制。在電影方面，片商放映全方言或以方言為主的電影，只要提供華文字幕，並另有華語配音版本，在戲院的放映場次將不再受限。

黃循財指出，新加坡推廣華語運動的成果得之不易。然而相較於1979年推出「講華語運動」重點是「多講華語，少講方言」，當前的挑戰是如何鼓勵平時習慣講英語的新加坡華人在日常生活中多用華語。

新加坡文史工作者明永昌今天告訴中央社記者，過去許多外來方言片多要以華語配音，極少數原音場次也面對時段等條件限制。然而隨著語言環境演變，近年政府逐步放寬限制，希望藉此能為方言文化騰出了更多生存與創作空間。

明永昌說，在創作人才與語言環境結構性挑戰下，影視鬆綁只是一個文化的開端，要讓方言在當代新加坡真正重新生根，仍需要漫長的時間與持續的跨世代努力。

新加坡現階段教育體系是以英文為主軸，輔以華語、馬來語或坦米爾語等「母語」。以華人家庭子女為例，他們在學校多半修讀華語作為母語課程。

已故新加坡建國總理李光耀為推動雙語政策的重要人物，他曾指出英文是新加坡工作語言，推動雙語政策是新加坡成功的重要基石，但在華人占75%的新加坡，以英文為主導的雙語政策，並非要消滅中華文化或中文教育。

潮汕方言電影「給阿嬤的情書」日前登上新加坡院線時，引發關於語言與身分認同的討論。

英國廣播公司（BBC）報導，電影在新加坡上映時，多數場次改為華語配音引發部分觀眾質疑。雖然華語為當地語言之一，但不少人認為原聲潮州話更能呈現情感與文化連結。少量潮州話場次迅速售罄，甚至加開場次仍一票難求。

報導指出，新加坡政府在1980年代「講華語運動」推行以來，鼓勵華人以華語取代各類方言，包括潮州話、福建話與粵語等，以促進社群內溝通統一，但也導致方言快速式微。