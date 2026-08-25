台灣研究員曾奕晴走入聲景 以鳥鳴連結立陶宛與國際

旅居加拿大的台灣籍鳥類學家、生物聲學研究員曾奕晴，繼去年初訪後，今年再次到立陶宛進行研究。在這個位於波羅的海遷徙路徑上的國度，她透過錄音捕捉鳥類與環境聲景，讓台灣與立陶宛之間的生態科學交流，從聲音中展開。

曾奕晴接受中央社專訪時表示，她的學術起點其實並不在生態領域。在台灣大學主修物理，隨著學習深入，逐漸感到抽象知識與真實世界之間的距離。直到一門樹木學課程，帶她走入山林、辨識樹種與細節，她才意識到，認識自然本身就是一種打開眼界與探索生活的方法，進而決定雙主修森林系，轉向生態研究。

不同於多數研究者以影像紀錄野外，曾奕晴選擇以聲音作為研究核心。她認為，聲音能同時捕捉環境中四面八方的訊息，比影像更具沉浸感，也更能反映生態系統的整體狀態。

她投入聲音研究的契機，與2014年台灣「金山小白鶴」事件有關。當時一隻偏離遷徙路徑抵達台灣的西伯利亞白鶴引發關注，也促成後來台灣與俄羅斯的「極地科學研究」計畫。

曾奕晴透過該計畫前往西伯利亞，開始以專業設備記錄鳥類聲音，並將資料上傳至國際鳥音資料庫Xeno-Canto，意外吸引多國研究者關注，讓她意識到「聲音」在科學研究中的潛力與價值。

●疫情與戰爭打亂計畫 意外開啟與立陶宛的緣分

曾奕晴與立陶宛的連結，也帶著一點機運與巧合。

當時在加拿大讀碩士的曾奕晴獲得國家地理學會（National Geographic Society）青年學者研究計畫補助，原本準備重返西伯利亞進行聲音紀錄。然而，新冠疫情的爆發與俄烏戰爭的影響，使原定計畫一再延宕。

在尋找替代研究地點的過程中，她重新檢視全球聲景研究的分布，意外發現位於波羅的海遷徙路徑上的立陶宛，雖是候鳥重要停棲與繁殖區，卻缺乏系統性的長期聲音監測資料。因此她將研究計畫轉向立陶宛，在當地濕地、森林與沿海地區展開錄音與監測工作。

曾奕晴去年5月首次來到立陶宛，在田野調查期間，分別在立陶宛最大的濕地祖文塔斯生物圈保護區（Žuvintas Biosphere Reserve）與離岸的庫爾斯沙嘴國家公園 （Curonian Spit National Park）架設了24個錄音樣區，監測當地鳥類的繁殖季聲景，用以推測物種的日間活動變化。她同時也用一種名為集音盤的專業錄音設備，記錄到55種當地鳥類的聲音，其中16種為過去未曾被錄製或公開的聲音資料。

此外，也與立陶宛的研究人員交流不同地區的觀察。曾奕晴分享，即使有些是相同物種，在不同環境中也可能發展出不同的聲音特徵。例如台灣與立陶宛皆可見的松鴉，在台灣多出現在中高海拔，其叫聲與波羅的海地區族群相比，就呈現出不同的頻率與節奏。

「有點像語言的口音，」她笑說。這樣的差異，也讓立陶宛研究者感到新鮮。透過這類交流，聲音紀錄不僅成為科學資料，也成為對方認識台灣的媒介。

曾奕晴也提到，這樣的互動不只停留在聲音與物種層面。在研究過程中發現，立陶宛在野外追蹤用的GPS定位技術相當成熟，相關設備甚至被台灣的大學研究團隊採用，用於鳥類遷徙與行為研究。

這讓她意識到，台灣與立陶宛在生態科學上早已有實質連結，只是過去較少被注意。

●野外研究驚魂 加拿大森林遇駝鹿險喪命

長期在不同國家進行聲音紀錄的曾奕晴，也曾遭遇生死一瞬的驚險時刻。她回憶，有一次在加拿大森林進行樣區調查時，意外遇上一頭帶著幼獸的母駝鹿。

如同電影場景，她原本試圖撤離，卻在茂密的原始林間被絆而跌倒。回想那一刻，她說眼前好像真的閃過人生跑馬燈，而她只能抱頭蜷縮，甚至已經做好承受衝擊的準備。

所幸，母駝鹿在她身旁繞行一圈後離去。事後她驚魂未定，手抖了一整天，至今談起仍笑說「多少有點創傷症候群」。

●聲音研究串聯人與世界 成為持續前行的動力

即使曾有過這麼可怕的經歷，曾奕晴仍持續投入野外研究。她坦言，其實很難用簡單的語言解釋為何持續投入這個領域，「對我來說，鳥類研究更像是一種認識世界的方法」。

曾奕晴說，有人透過寫作，有人透過攝影或藝術創作，而她則是透過鳥類與聲音，去理解環境、接觸不同的人與文化。她笑說，外界常問她是否「特別喜歡鳥」，或最喜歡哪一種鳥，但她反而認為，自己真正著迷的，是研究背後所帶來的探索過程、開啟的機會，以及接觸到的人們與故事。

曾奕晴今年4月剛取得加拿大北英屬哥倫比亞大學（University of Northern British Columbia）博士學位，也在加拿大自行創業，提供研究分析的服務。

展望未來，她表示，希望能獲得更多資源支持，同時持續投入立陶宛的研究，將目前以短期為主的錄音計畫，逐步擴展為跨年度的長期監測，取得更穩定且持續的資料累積，更精確掌握鳥類遷徙時間與環境變化。

對她而言，這些來自不同國家的聲音，不只是研究資料，更是理解大自然的線索。