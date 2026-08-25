福島核處理水排海滿3年 累計排放17萬公噸

日本東京電力公司（東電）2023年8月24日起，持續把福島第一核電廠的「核處理水」排放到海中，這3年來排放22次、累計排放量約17萬2700公噸，約為貯存槽保管量的7.6%。

「核處理水」是福島第一核電廠1號機到3號機反應爐之中，因福島核災融化凝結的熔融核燃料團塊，接觸到地下水及雨水等產生的污染水，經去除大部分放射性物質後的水。「核處理水」被貯存在福島第一核電廠腹地的貯存槽。

日本政府2021年認為貯存槽增加擠壓到福島第一核電廠腹地空間的話，會使廢爐受阻，進而決定把貯存槽內的「核處理水」排到海中。東電的目標是能在2051年完成廢爐。

東電便依循日本中央政府方針，從2023年8月24日起開始將氚濃度稀釋到國家標準值每公升1500貝克以下的「核處理水」，經由海底管線，排放到離岸約1公里的海底。這個標準相當於日本國家排放標準的1/40。

「讀賣新聞」、共同社、時事通信社報導，隨著排海作業持續，東電這3年來已經拆掉17座原本存放「核處理水」的貯存槽。高峰時期，貯存槽有1046座，而拆除量不到2%。東電的風險溝通師松浦英生表示，「雖然是一小步，不過這是能確實感受到廢爐正在確實進行的地方」。

根據東電統計，這3年來的累計排放量為22次，氚的累計排放量約39兆貝克。

截至今年8月13日，「核處理水」貯存槽的總貯存量為123萬公噸，跟排放開始前相比減少10萬公噸，相當於7.6%。貯存槽移走後的空間將作為處理熔融核燃料團塊設備的預定地，不過建設時間仍不確定。

東電目前持續努力減少污染水產生，像是在核電廠廠房周邊的地表鋪上砂漿，以避免雨水與地下水流入。而這個措施也產生效果，2015年度污染水一天會產生490公噸，不過2025年度已經減少到一天60公噸，為過去最少。

關於這3年來的累計排放量，換算成單日排放量的話為150公噸，若以每天會新產生60公噸的污染水來算的話，「核處理水」一天能減少90公噸。依照這個節奏估算，要排空貯存槽內所有的「核處理水」，要耗時約40年。

不過，東京電力公司試算，若考量調整排放量及氚自然減少量等因素，可在2051年前排完「核處理水」。但由於目前貯存槽的「核處理水」約有7成需要重新淨化後才能排放，東電也將加緊修建相關設施。

「核處理水」排海作業是在當地漁民的反對聲中開始。日本全國漁業協同組合聯盟（日文簡稱全漁連）會長坂本雅信，這週發布「核處理水」排海滿3年的談話，主張「反對未獲漁民與國民的理解，就把處理水排到海洋，這個立場未改變」。

中國政府也在「核處理水」排海2023年8月排海當天開始，全面暫停日本的水產品進口。儘管北京當局去年已經宣布放寬禁令，不過這件事情已經上升到外交問題，日本水產品禁令實際上仍在持續。