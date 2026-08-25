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明年再去？省一輩子存千萬 72歲婦喪夫後悔：那個地方就是想和丈夫一起去

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名72歲女子退休後生活無虞，每月可領約22萬日圓年金，房貸也早已繳清，手上更握有約5500萬日圓存款，卻怎麼樣也開心不起來。示意圖／ingimage
日本一名72歲女子退休後生活無虞，每月可領約22萬日圓年金，房貸也早已繳清，手上更握有約5500萬日圓存款，卻怎麼樣也開心不起來。示意圖／ingimage

日本一名72歲女子典子（化名）退休生活無虞，每月可領約22萬日圓（約新台幣4.4萬元）年金，房貸也早已繳清，手上更握有約5500萬日圓（約新台幣1099萬元）存款。然而，丈夫過世後，她看著存摺裡的數字卻忍不住落淚，後悔地說：「早知道就多去幾次旅行。」

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，典子大學畢業後長年擔任上班族，與丈夫邦彥（化名）都喜歡旅行。兩人過去一直期待退休後能悠閒遊歐洲，甚至曾規劃到義大利、法國玩兩周，但查詢機票、飯店後，發現夫妻兩人費用將超過100萬日圓（約新台幣20萬元），最後因覺得「太貴了」而作罷。

事實上，當時夫妻倆已有超過4000萬日圓（約新台幣800萬元）存款，但想到不知道還能活多久，未來可能還有房屋修繕、醫療及長照等支出，始終不敢一次花掉上百萬日圓。後來兩人也曾計畫到北海道旅行，卻又為了避開旅遊旺季延期，此後每次想去哪裡，總告訴自己「明年再去也可以」。

沒想到，邦彥年過70歲後，體力逐漸下滑，開始覺得長時間走路吃不消，夫妻倆也從原本想去歐洲，改口討論「去近一點的地方就好」。2年前，邦彥因身體不適過世，原本約好「總有一天要去」的歐洲之旅，最終再也沒有成行。

丈夫離世後，典子整理資產，發現自己名下仍有約5500萬日圓存款。看著存摺，她才突然意識到，過去一直害怕錢愈花愈少，最後卻留下這麼大一筆錢，「如果是這樣，還不如趁兩個人都健康時一起花掉。」她也感嘆，當初覺得100萬日圓的旅行很昂貴，如今回頭看，其實只占全部資產很小一部分。

典子表示，自己真正後悔的並不是存錢，而是夫妻倆從未認真想過「究竟要留下多少錢才夠」，只是把「不要讓存款減少」當成目標，一次次把想做的事往後延。如今她已開始獨自或與朋友到日本各地旅行、泡溫泉、看展覽，但當年與丈夫約定的歐洲之旅，至今仍沒有勇氣訂票，「我知道一個人也能去，但那個地方，我就是想和丈夫一起去。」

報導指出，為退休生活準備足夠資金固然重要，但金錢日後仍能花，人的時間、體力與家人狀況卻可能改變。除了思考未來需要留下多少錢，也應衡量自己趁健康時最想完成哪些事，以及願意為此花多少錢，避免一味為未知的未來存錢，最後留下另一種遺憾。

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