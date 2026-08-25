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政壇大老請辭！福岡議會爆金錢收受疑雲 自民黨籍議長成風暴中心

中央社／ 東京25日綜合外電報導
藏內勇夫在福岡政壇的地位與自民黨副總裁麻生太郎（圖）比肩。 美聯社
藏內勇夫在福岡政壇的地位與自民黨副總裁麻生太郎（圖）比肩。 美聯社

日本福岡縣議會先前爆出金錢收受等一連串疑雲擴大，風暴中心的自民黨籍議長藏內勇夫原本不打算辭去議員職務，不過在批評聲浪擴大之際，於今天重申辭意。

日本放送協會（NHK）與「朝日新聞」報導，藏內表示，已經向議會事務局提出辭呈，副議長預計今天傍晚會批准。

藏內目前72歲，選區在筑後市，已擔任10屆縣議員。他被視為福岡政壇的大老，在自民黨福岡縣議團以及縣議會其他會派也具有相當的影響力，在當地政壇的地位與自民黨副總裁麻生太郎，與前總務大臣武田良太比肩。他目前也是日本全國都道府縣議會議長會會長。

關於福岡縣議會正副議長職位的金錢收受問題，一名非自民黨縣議團、曾擔任過福岡縣議會議長的人表示，曾在聚餐時向藏內致上500萬日圓等，而藏內則矢口否認收取金錢。

對此，縣議會原本計劃在藏內的主導下，請外部專家聽取現職議員的說法，不過後來有議員認為應該要依據日本律師公會的方針，成立第三方委員會，之後縣議會才改由第三方委員會調查此事。

另外，縣議會的視察也引發爭議，這屆議員任期開始的3年之間，海外視察費用總額高達2億6000多萬日圓。

藏內先前為了參加自己力推的「健康一體」相關活動為名，反覆到海外參訪，今年6月召開記者會時被問及是否有意持續海外視察時，還口誤稱「會持續到海外旅行」。

這一連串風波愈來愈大之際，縣議會曾提出決議案以勸退藏內，不過後來要求表決中止的動議通過，而沒有表決勸退的決議案。

藏內本月19日告訴媒體，在規定議員倫理的政治倫理條例案通過有眉目的話，有意辭去議長職位，不過當時否認會辭去議員職務。

不過，藏內昨天提出辭呈，欲辭去議員，並在今天於出差地東京都，接受媒體採訪時表明，會辭去議員職務，「先前作為議會改革最後課題的政治倫理條例，已經有了進展」。福岡縣議會的目標是在9月議會制定這項條例。

關於藏內改口稱會辭去議員職務，他今天表示，「在與自民黨縣議團的朋友們討論後，我判斷與其只辭去議長，不如同時辭去縣議員職務。」

他也否認因為是受到縣民等人的批評而辭職。至於縣議會將成立第三方調查委員會調查金錢授受疑雲，藏內表示，「我想全面配合，查明真相。」

福岡 日本 金錢 收賄 麻生太郎 自民黨 議員

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