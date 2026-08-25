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委內瑞拉強震罹難破6500人 搜救志工瓦礫堆中不放棄

中央社／ 卡拉卡斯24日綜合外電報導
委內瑞拉地震已造成6509人喪生。 新華社
委內瑞拉地震已造成6509人喪生。 新華社

委內瑞拉臨時政府今天通報，2個月前重創當地的兩起強烈地震已造成6509人喪生。災區目前仍有數以千計無家可歸的災民住在臨時營地，搜救志工持續在瓦礫堆中奮力搜救。

法新社報導，6月24日發生規模7.2和7.5的強震重創委國沿海的拉圭拉州（La Guaira），當地至少有190棟建築物倒塌。官方先前公布的罹難人數為6438人。

拉圭拉州的搜尋罹難者遺體工作目前仍在進行，當地有數以千計因地震流離失所的民眾棲身在臨時收容營地。臨時政府尚未公布災後仍有多少人失蹤。

當局表示，目前已向受災戶提供335套住房，並承諾在今年底前提供4000套住房。

地震發生已滿兩個月，53歲的志工搜救員巴奇可（Domingo Pacheco）仍面臨堆積如山的工作。他在強震發生後第一時間趕赴重災區拉圭拉州，此後便一直穿梭在斷壁殘垣間搜救。

巴奇可承擔著艱鉅任務，在瓦礫堆下尋找人數不明的罹難者遺體，但他盡量避免去想這對心理帶來的衝擊。

這項工作在體力上同樣極具挑戰性，在歷經無數天挖掘瓦礫的疲憊工作後，他在某天傍晚一度呼吸困難並短暫昏厥數秒。

巴奇可告訴法新社：「我的氧氣彷彿慢慢被抽乾，直到我有些失去知覺。眼前的一切都變得模糊，我想起了年幼的兒子，並問自己『到底怎麼了？』」

這名志工在6月抵達災區時便立即投入救援，尋找一名被埋在倒塌社會住宅大樓下的女童。他回憶起在災後最初混亂的數小時內，曾有一戶住在頂樓的受困家庭不斷哀求救援。

巴奇可說：「當時到處都是尖叫聲，要求我們幫助他們。哪裡有需要，我就去哪裡。」

他所屬的「委內瑞拉聯合搜救隊」（Unified RescueGroup of Venezuela, GRUV）仰賴各界捐款運作，迄今已救出21名生還者並尋獲56具遺體。

巴奇可表示，親眼目睹家屬們堅持不放棄仍受困在厚重瓦礫堆下的親人，這份決心對他產生了「深遠的震撼」。目前官方仍未公布震後具體的失蹤人數。

他感慨地說道：「但願在上帝的庇佑下…能讓所有人、包括那些家屬，從無法尋回摯愛的痛苦與折磨中解脫。」

委內瑞拉 強震

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