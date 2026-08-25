日本10月起居留規費大漲 永居申請費漲至20萬日圓

日本政府今天正式決定調漲外國人居留手續費金額。變更居留資格或更新居留期間，將漲到1萬日圓到7.5萬日圓不等；申請日本永久居留權則從現行的1萬日圓，大幅調漲至20萬日圓。

日本時事通信社、「每日新聞」報導，外國人居留資格的變更與更新手續，現行費用一律為6000日圓（約新台幣1200元）。

報導指出，此次費用調漲已納入5月通過的「出入國管理及難民認定法」修正案中。根據政令規定，居留的時間越長，規費就越貴。

若在窗口臨櫃申請居留資格變更或更新，許可期間為3個月以下者費用為1萬日圓、1年者為3.3萬日圓、3年以上未滿5年者為6.4萬日圓、5年以上則為7.5萬日圓。新制度預計10月正式上路。

此外，針對可享有手續費減免的對象範圍，日本政府在徵詢民眾意見後，已修正並擴大適用範圍。

針對意見徵詢中提出「單親撫養子女的外國人往往經濟較為困難」等意見，日本出入國在留管理廳決定做出微調，將「獨自監護、養育日本人或特別永住者之子女，且變更居留資格為『特定活動』的生活困難者」，新列入手續費減免對象。

此外，有鑑於本次規費調漲幅度極大，日本出入國在留管理廳7月時同步公布規定減免對象草案，規定須同時符合以下2項要件始得減免：「生活困窮程度與『生活保護法』規定的『要保護者』相當」、「具備人道考量之必要」。

這項標準導致約9成的難民認定申請者無法適用減免。

日本政府表示，調漲所增加的收入將用於出入國管理相關開支及日本語學習計畫等事務。法務大臣平口洋於記者會上表示：「調漲在留手續費是為了實施打造有序共生社會的相關政策，具有重要意義。」