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氣候變遷加劇歐洲野火 預防管理才能減災

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
德國氣候環境最新研究指出，隨著全球氣溫上升，本世紀末歐洲野火燒毀的面積仍將增加約四成。（Photo by Dirk Erasmus on Unsplash under C.C License）
德國氣候環境最新研究指出，隨著全球氣溫上升，本世紀末歐洲野火燒毀的面積仍將增加約四成。（Photo by Dirk Erasmus on Unsplash under C.C License）

歐洲野火災情為何持續擴大？德國氣候環境最新研究指出，隨著全球氣溫上升，即使在最佳的減碳情境下，本世紀末歐洲野火燒毀的面積仍將增加約四成。專家警告，唯有將氣候減緩與積極的土地火災管理相結合，才能降低極端野火造成的破壞。

火災天氣加劇危機

衛報》報導，若全球升溫控制在攝氏1.8度的最佳情境下，歐洲野火燒毀面積仍將比本世紀初增加39%；若在升溫攝氏3.6度的最壞情境下，燒毀面積甚至會近乎翻倍。專家指出，高溫、乾旱與強風組成的「火災天氣」是主要推手，單靠防火管理無法取代氣候減緩。

根據歐盟森林火災資訊系統 (EFFIS) 數據，今年已成為史上第三糟糕的火災季，過火面積已突破60萬公頃，包括比利時、法國與斯洛伐克均打破同期紀錄。專家指出，過去幾十年過度壓制小火，導致林地積聚大量可燃枯枝，一旦遇上極端天氣，極易爆發超級野火並迫使數十萬名居民撤離。

濕地復育與預防

德國之聲》報導，面對野火逐漸蔓延至高緯度地區，生態學家呼籲應轉變策略，從單純的「事後滅火」轉向「事前預防與景觀恢復」。對此，泥炭地與濕地若能保持水分，能作為天然防火帶；反之，若因排水不當而乾涸，一旦遭火舌吞噬便會釋放出大量的二氧化碳，形成惡性循環。

目前，雖然各國正逐步改善消防裝備與早期預警系統，但若無法全面推動森林減伐、泥炭地復育與全球減碳政策，歐洲將難以應對日益嚴峻的野火威脅。

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