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全球海洋表面溫度創紀錄 聖嬰持續增強恐加劇暖化

中央社／ 倫敦24日綜合外電報導

歐洲「哥白尼氣候變化服務」最新數據顯示，在人為造成的氣候變遷及日益增強的聖嬰現象（El Nino）影響下，全球海洋溫度創下有紀錄以來新高。

英國廣播公司（BBC）報導，哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）數據顯示，全球非極地海域的表面平均溫度22日達到攝氏（下同）21.1度，超越2024年3月其中3天測得的21.09度，也遠高於同時期平均值。

海洋升溫可能帶來廣泛影響，包括加劇極端天氣、推升海平面及危害海洋生物。

哥白尼氣候變化服務副主任勃吉斯（SamanthaBurgess）表示：「這項紀錄再次明確顯示，海洋正承受日益加劇的壓力。聖嬰現象正進一步推高全球溫度，但這是在數十年來人為因素造成的暖化基礎之上加劇。」

這項數據是根據海面下10公尺處的海水溫度測量結果計算，測量資料來自浮標、船舶及衛星，再整合估算全球海溫。

儘管目前新舊紀錄的差距很小，而且任何估值都存在不確定性，但科學家表示，這項紀錄出現的時間尤其值得關注。

據報導，全球海洋平均溫度通常在每年3月或4月達到高峰，這段期間相當於南半球的夏季尾聲，而非8月。由於南半球海洋面積占全球海洋面積的比重較大，因此對全球平均海溫的影響也較北半球大。

科學家尤其擔心，天然的聖嬰現象距離預期高峰還有一段時間，海水溫度卻已高得異常。

科學家預期，聖嬰現象將持續增強至聖誕節前後，並警告這次聖嬰可能成為數百年來最強的一次。

英國國家海洋中心（National Oceanography Centre）資深研究員葛里斯特（Jeremy Grist）表示：「我們現在就已經打破紀錄，這是聖嬰現象增強的初期指標。在其他條件相同的情況下，我們可能預期海洋溫度將在2027年3月或4月再次打破紀錄。」

除了聖嬰現象主要影響的太平洋海域，其他區域的海水也異常溫暖，包括英國及歐洲周邊海域。

普利茅斯海洋實驗室（Plymouth Marine Laboratory）科學部門主管史密斯（Tim Smyth）表示，英吉利海峽西部海域持續出現海洋熱浪（marine heatwave）的時間已超過3年，並於今年7月達到高峰，比正常水溫高出7度，「這種情況前所未見」。

科學家表示，全球海洋廣泛升溫，清楚顯示氣候變遷對海洋的影響日益加劇。

人類溫室氣體排放所造成的多餘熱量，超過90%由海洋吸收，而這些溫室氣體排放主要來自化石燃料燃燒。

海水升溫會助長更極端的天氣。溫暖海水將為風暴提供更多水氣及能量，在部分沿海地區也可能削弱海風的降溫作用，使陸地熱浪更加嚴重。

溫暖海水的體積也會膨脹，進而推升海平面並增加沿海地區淹水風險；海洋熱浪過強，也可能重創珊瑚礁等海洋棲地。

勃吉斯警告，海洋熱浪日益頻繁，已「對海洋生態系統以及仰賴海洋維生的人們造成日益沉重的壓力」。

暖化 氣候變遷

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