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看煙火變調 遊艇撞羽田機場近海防波堤10傷
日本一艘遊艇昨晚在川崎市近海撞上防波堤，造成船上10人全員受傷，其中2人傷勢嚴重。這艘遊艇當時從東京都江東區啟航，正朝橫濱方向行駛，以觀賞煙火大會。
朝日電視台報導，事發地點在羽田機場南側的川崎市浮島町近海。昨晚7時過後，相繼有人通報「船隻不慎撞上防波堤」。
東京都警視廳等單位表示，這艘遊艇載著10人，年齡介於20多歲到50多歲，全員獲救，不過均受傷，其中2人受到重傷。
羽田機場裝設的攝影機所拍到的畫面顯示，一艘遊艇正面撞上防波堤。
遊艇上其中一人表示，「當時搭船為了去看煙火」。而橫濱市昨晚7時10分起，舉辦煙火大會。
日本電視台（Nippon TV）報導，海上保安廳（相當於海巡署）等單位表示，事發當時，現場周邊沒有出現強風，也沒有波濤洶湧，而且也沒發布波浪注意報。傷者均有意識，沒有兒童。
日本TBS電視台報導，海上保安廳、東京都警視廳指出，船主是船上其中一人，並在事發當時操縱著這艘遊艇，且遊艇當時的速度相當快。
海上保安廳正在朝業務上過失往來危險的方向調查。
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