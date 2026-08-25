快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

花4萬返鄉每餐吃超市熟食！日本媽嘆遭冷落討拍 網不挺：娘家不是旅館

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本媽媽發文，她和先生花了20萬日圓交通費與伴手禮回娘家，卻每餐都吃超市即期特價熟食。 圖／Pakutaso
一位日本媽媽發文，她和先生花了20萬日圓交通費與伴手禮回娘家，卻每餐都吃超市即期特價熟食。 圖／Pakutaso

根據日媒ABEMA TIMES報導，網路論壇「發言小町」中一篇關於「返鄉心酸」的貼文引發熱議。

一位媽媽透露，她和先生花了20萬日圓（約台幣4萬多元）交通費與伴手禮回娘家，卻沒有任何手作料理迎接他們，每餐全是超市即期特價熟食。長輩不僅未準備睡衣和牙刷，連出遊開銷都由小家庭全包。說要帶孩子去購物中心逛街，結果只是去百元商店買玩具，讓她質疑：「是不是不歡迎我們回來？」

對此，有3個孩子的網友對回鄉費用表示同理。她指出物價高漲下返鄉開銷極大，長輩應體恤子女的經濟負擔。若能用心張羅拿手家常菜，能讓舟車勞頓的家人備感重視，若每餐都以特價便當熟食打發，確實難免讓人感到失落與生疏。

不過，許多日本網友則提出不同觀點。有人認為返鄉借宿本就增加長輩打掃與準備寢具的麻煩，娘家也不是旅館，自備睡衣和牙刷是基本禮貌，若不滿意超市現成餐食，應主動提出外食建議，請吃外食。也有網友緩頰指出，父母年齡漸長、體力大不如前，子女應轉換心態主動分擔煮飯與打掃，而非單方面要求年邁長輩侍奉。

這篇發文顯示了高齡化與通膨環境下的家庭代溝。輿論普遍認為，返鄉團圓不該被視為理所當然，唯有長輩體諒晚輩的經濟壓力、子女體貼父母的體力衰退，彼此在尊重與分擔中取得平衡，才不致於讓難得的溫馨相聚變調為沉重的負擔。

娘家 超市 家庭 日本 親子

延伸閱讀

外國客自駕事故4年暴增20倍！日警無奈曝主因：需跨部會介入

山友登富士山撐傘挨轟「笨蛋」！官方警告危險性：恐成凶器

不想麻煩女兒！74歲母賣房住養老院半年暴瘦 才知合約藏魔鬼細節

大腦超過43度即溶解！日醫示警熱傷害恐永久傷腦 打哈欠是訊號

相關新聞

明年再去？省一輩子存千萬 72歲婦喪夫後悔：那個地方就是想和丈夫一起去

日本一名72歲女子典子（化名）退休生活無虞，每月可領約22萬日圓（約新台幣4.4萬元）年金，房貸也早已繳清，手上更握有約5500萬日圓（約新台幣1099萬元）存款。然而，丈夫過世後，她看著存摺裡的數字卻忍不住落淚，後悔地說：「早知道就多去幾次旅行。」

政壇大老請辭！福岡議會爆金錢收受疑雲 自民黨籍議長成風暴中心

日本福岡縣議會先前爆出金錢收受等一連串疑雲擴大，風暴中心的自民黨籍議長藏內勇夫原本不打算辭去議員職務，不過在批評聲浪擴大...

花4萬返鄉每餐吃超市熟食！日本媽嘆遭冷落討拍 網不挺：娘家不是旅館

一位媽媽透露，她和先生花了20萬日圓（約台幣4萬多元）交通費與伴手禮回娘家，卻沒有任何手作料理迎接他們，每餐全是超市即期特價熟食。

日本10月起居留規費大漲 永居申請費漲至20萬日圓

日本政府今天正式決定調漲外國人居留手續費金額。變更居留資格或更新居留期間，將漲到1萬日圓到7.5萬日圓不等；申請日本永久...

委內瑞拉強震罹難破6500人 搜救志工瓦礫堆中不放棄

委內瑞拉臨時政府今天通報，2個月前重創當地的兩起強烈地震已造成6509人喪生。災區目前仍有數以千計無家可歸的災民住在臨時...

萬物齊漲…日超商、藏壽司為何降價？專家揭策略：沒犧牲利潤

綜合日本美食記者山路力也在Yahoo Japan專欄「危言食論」中的文章顯示，在日本物價持續飆漲的通膨浪潮下，外食與零售業界近期卻罕見地掀起一波「降價潮」。迴轉壽司巨頭藏壽司宣布將最低價商品由115日圓調降至110日圓（約台幣1元），家庭餐廳Joyfull則調降7款菜單價格。同時，日本三大超商更同步針對主力商品啟動降價策略，包含Lawson飯糰系列20品項調降10至11日圓（約台幣2元）、全家將「昆布鮪魚美乃滋大飯糰」價格調降約台幣4元，7-Eleven亦跟進降價。在原物料與人事成本居高不下的現在，業者為什麼還會降價？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。