花4萬返鄉每餐吃超市熟食！日本媽嘆遭冷落討拍 網不挺：娘家不是旅館

根據日媒ABEMA TIMES報導，網路論壇「發言小町」中一篇關於「返鄉心酸」的貼文引發熱議。

一位媽媽透露，她和先生花了20萬日圓（約台幣4萬多元）交通費與伴手禮回娘家，卻沒有任何手作料理迎接他們，每餐全是超市即期特價熟食。長輩不僅未準備睡衣和牙刷，連出遊開銷都由小家庭全包。說要帶孩子去購物中心逛街，結果只是去百元商店買玩具，讓她質疑：「是不是不歡迎我們回來？」

對此，有3個孩子的網友對回鄉費用表示同理。她指出物價高漲下返鄉開銷極大，長輩應體恤子女的經濟負擔。若能用心張羅拿手家常菜，能讓舟車勞頓的家人備感重視，若每餐都以特價便當熟食打發，確實難免讓人感到失落與生疏。

不過，許多日本網友則提出不同觀點。有人認為返鄉借宿本就增加長輩打掃與準備寢具的麻煩，娘家也不是旅館，自備睡衣和牙刷是基本禮貌，若不滿意超市現成餐食，應主動提出外食建議，請吃外食。也有網友緩頰指出，父母年齡漸長、體力大不如前，子女應轉換心態主動分擔煮飯與打掃，而非單方面要求年邁長輩侍奉。

這篇發文顯示了高齡化與通膨環境下的家庭代溝。輿論普遍認為，返鄉團圓不該被視為理所當然，唯有長輩體諒晚輩的經濟壓力、子女體貼父母的體力衰退，彼此在尊重與分擔中取得平衡，才不致於讓難得的溫馨相聚變調為沉重的負擔。