萬物齊漲…日超商、藏壽司為何降價？專家揭策略：沒犧牲利潤

日本美食記者山路力也在Yahoo Japan專欄「危言食論」的文章中提到，在日本物價持續飆漲的通膨浪潮下，外食與零售業界近期卻罕見地掀起一波「降價潮」。迴轉壽司龍頭藏壽司宣布將最低價商品由115日圓調降至110日圓（約降價台幣1元），家庭餐廳Joyfull則調降7款菜單價格；同時，日本三大超商更同步針對主力商品啟動降價策略，包含Lawson飯糰系列20品項調降10至11日圓（約台幣2元）、全家將「昆布鮪魚美乃滋大飯糰」價格調降約台幣4元，7-Eleven亦跟進調降價格。在原物料與人事成本居高不下的現在，業者為什麼還會願意降價？

報導中分析，各家企業的主要目的，在於「遏止客流量下滑」並重塑平價形象。隨著物價不斷調漲，消費者對價格轉趨敏感，進店頻率明顯降低，超商飯糰更因逼近200日圓（約台幣40元）大關而產生「變貴了」的負面印象。隨著近期日本米價回跌，超商業者順勢將成本降幅回饋在「飯糰」這項日常頻繁購買的指標商品上。相較於菜色複雜的便當，飯糰降價能讓消費者在結帳時產生「變便宜」的真實感，藉此喚回流失的客群。

不過，降價並不等於犧牲利潤，背後更深層的商業手法是精密的「戰略性定價」。以藏壽司為例，雖將蔥花鮪魚、玉子燒等20款熱門品項降價吸引客人，卻同步將另外33款商品微幅調漲5日圓，利用「降人氣款帶動進店、調漲其他款平衡收益」來確保整體營收。此外，業者亦透過改善食材採購、簡化菜單流程提升效率，並將降價商品當作「帶路雞」，吸引顧客進店後加點其他高毛利品項，在有感降價的同時守住獲利。

這波由民生招牌商品帶頭的價格調整，展現了日本零售餐飲在通膨下的求生智慧。專家指出，受限於物流與人事成本依然高昂，未來全面性降價的機率極低。但隨著米價回穩，這股降價風潮預計將逐步擴大至超市便當、牛丼、咖哩飯等大量用米的業種。業者藉鎖定最容易被看見的日常必備品精準讓利，不僅成功在緊縮的消費市場中搶下市占率，也為苦於通膨的消費者提供了更具性價比的消費選擇。